مصدر أمني: لم يتم كشف أي مخزن للسيارات المسروقة

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قام أحد المصادر الأمنية بنفي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر، فيسبوك” بخصوص كشف وزارة الداخلية لمخزن سيارات تم التبليغ عن سرقتها من المواطنين في وقت سابق، وتم التداول بان الموقع يشمل حوالي 500 سيارة مسروقة.

وصرح المصدر قائلا إن هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق ،وأضاف قائلا أن قوات الأمن في الوزارة تحت إشراف مدير الإدارة العامة للمباحث السيد اللواء إبراهيم الديب، استطاعت ان تقوم بضبط عدد كبير من التشكيلات العصابية التي تم إثبات تورطهم في سرقة السيارات بالإكراه وذلك في أثناء الفترة الماضية، واضاف ايضا ان كل العربيات المسروقة تم إرجاعها إلى اصحابها.

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والجدير بالذكر أن المباحث العامة في محافظة الجيزة استطاعت أن تكشف عن أخطر تشكيل عصابي موجود في داخل القاهرة الكبرى،وكان هذا التشكيل الخطر يضم حوالي 6 متهمين متواجدين في منطقة الصف وذلك خلال شهر ديسمبر من عام 2016، وتبين من خلال التحقيقات أن هؤلاء المتهمين قامو بسرقة ما يزيد عن حوالي 120 سيارة في القاهرة الكبرى، وذلك على مدار أخر اربع سنوات من تاريخ القبض عليهم.

ويذكر أن التحقيقات التي قام بمباشرتها السيد رئيس نيابة الصف المستشار هشام رفعت، تظهر من خلال التحقيقات أن التشكيل كان يتكون من حوالي 6 متهمين، واستطاعت عناصر الشرطة في المحافظة أن تقوم بالقبض على اثنين منهم، وتبين بعد القبض عليهم أنهم مسجلون خطر وكانوا يقيمون في منطقة عرب أبو ساعد التابعة لقسم الصف، وتم الظهور من خلال التحقيقات ايضا انهم قاموا باتخاذ مخزن بقرية عرب أبو ساعد الموجودة في الصف، وتم استعمال هذا المخزن كوكر من أجل أن يقوموا بإخفاء السيارات التي استطاعوا سرقتها بالإكراه، وخلال هذه العملية استطاعت قوات الأمن أن تقوم بضبط 4 سيارات كان تم التبليغ بسرقتهم في أكثر من منطقة حول محافظات القاهرة الكبرى مثل مناطق النزهة و بعض مناطق مصر الجديدة.

وكان المتهمون يلجأون إلى طريقة مبتكرة لكي يستطيعوا التصرف في السيارات المسروقة وبيعها، حيث كانوا يقومون باستبدال الموتور والشاسيه في السيارة المسروقة ويقومون بوضع قطع جديدة ثم يستخرجون لها تراخيص.