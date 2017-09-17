الصحة: لا ارتفاع في أسعار الدواء وهناك أكثر من 270 دواء ناقص في السوق

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قام السيد خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية بالتصريح قائلا أن سوق الدواء في جمهورية مصر العربية يعاني من نقص كبير في بعض أنواع الأدوية، وقد صرح ان النقص موجود خصوصا في الأدوية الخاصة بعلاج مرضى القلب ومرضى الضغط، وقد أكمل كلامه مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تزيد من محاولاتها من الوقوف أمام هذا العجز والتغلب عليه، وتحاول بكل الطرق الممكنة في ان تقوم بتوفير الأدوية الناقصة للمرضى.

وقد أكد خالد مجاهد من خلال بعض التصريحات له الذي قام بالتصريح بها عبر قناة تين “TEN” الفضائية المصرية خلال مساء اليوم الأحد أنه يوجد ما يقرب من حوالى 270 علامة تجارية من الأدوية الأساسية غير موجودة في الأسواق المصرية في هذه اللحظة وقد اضاف أن هذه الأدوية الناقصة ليس لهم أي بديل موجود في الأسواق المصرية، وقد أشار أيضا خلال الحديث التلفزيوني له على القناة الفضائية إلى مجهودات الحكومة في مصر حيث أنها تعمل جاهدة من أجل أن تقوم بتوفير هذه الأدوية قدر المستطاع.

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ومن جانب أخر قام خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة بالتصريح بأن حوالي 15 مادة فعالة كيميائية غير متوفرة في الأسواق المصرية الدوائية ، لكن على جانب آخر يجب الأخذ في الاعتبار إلى أن هناك بعض الصيادلة الكبار في السوق المصري هم من يسعون إلى أن تحدث حالة تعطيش في السوق وتلك الحالة يمكن أن تحث عن طريق تخزين كمية كبيرة ووفيرة من الأدوية وبعد ذلك يتم توريدها وإظهارها، ويكون الهدف من ذلك هو ان يحدث لهم زيادة في الأرباح وذلك عن طريق بيع الأدوية بالأسعار الجديدة.

والجدير بالذكر أن خالد مجاهد قال مؤكد أن وزارة الصحة المصرية تنفي أي خبر يتم انتشاره بخصوص أي زيادات جديدة في أسعار الدواء في مصر في أثناء الفترة القادمة وقد أشار أن هناك بعض الناس تريد أن يتم نشر خبر مثل هذا بين الشعب المصري لأسباب شخصية خاصة به.

وقد أشار خلال كلامه الى ان وزارة الصحة قامت برفع الأمر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل حل هذه الأزمة.