أخبار الطقس اليوم الإثنين.. درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات مصر

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ورد في البيان الصادر مؤخرًا عن أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم الإثنين من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال ساعات اليوم طقس مائل للحرارة وذلك في مناطق الشمال ويستمر حتى يصل إلى شمال الصعيد كما يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس حارا وذلك على كافة مناطق جنوب الصعيد فى خلال ساعات النهار على أن تعود درجات الحرارة وتنكسر مع دخول ساعات الليل يصبح الطقس لطيف ليلا.

كما ورد في بيان هيئة الأرصاد أنه يتوقع أن تقل الرؤية الصباحية في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية على كافة المناطق المتفرقة من شمال البلاد كما جاء في بيان هيئة الأرصاد أنه فيما يخص حالة الطقس المتوقعة أنه سوف تظهر السحب المنخفضة خلال اليوم بالإضافة إلى السحب المتوسطة وذلك على كلاً من السواحل الشمالية، وعن حركة الرياح ورد أن أغلبها سوف يكون شمالية غربية معتدلة .

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وقد أكد الأرصاد أنه بالنسبة إلي حالة البحر المتوسط فإنه من المتوقع أن تكون خفيفة ثم تتغير وتصبح إلى معتدلة كما توقع أن ترتفع حركة الموج فيه وتتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، أما فيما يخص أخبار الطقس اليوم على حالة البحر الأحمر فقد جاء أنه سوف تكون معتدلة كما توقع أن ترتفع حركة الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح فإنه يتوقع أن تكون سطحية على كلا البحرين وتكون شمالية غربية.

جاء في بيان الأرصاد أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة خلال اليوم الاثنين على أغلب محافظات مصر فكانت كالتالي:

القاهرة 24 33

سيوة 21 34

بورسعيد 24 31

بلطيم 23 30

مطرح 21 30

وسط الدلتا 24 33

الإسكندرية 25 30

السلوم 18 31

رفح 22 31

الإسماعيلية 21 34

دمياط 24 30

نخل 19 32

نويبع 27 34

العريش 23 32

السويس 22 34

رأس سدر 23 34

طابا 21 33

كارتين 16 33

الغردقة 25 36

مرسى علم 25 33

الطور 25 32

شرم الشيخ 27 35

الفيوم 25 33

بنى سويف 21 33

سوهاج 22 35

قنا 23 36

الوادى الجديد 21 35

أسيوط 21 34

أبو رماد 24 36

الأقصر 23 36

المنيا 21 34

أبو سمبل 24 37

أسوان 25 38

رأس حدربة 23 35

شلاتين 25 37

أسوان 25 38

شلاتين 25 37

حلايب 23 34.