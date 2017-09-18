خدمة جديدة تقدمها هيئة البريد من أجل دفع فواتير الكهرباء

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قام رئيس الهيئة القومية المصرية للبريد السيد عصام الصغير ، أنه سوف يتم تقديم طريقة جديدة من أجل سداد فواتير الكهرباء وأيضا سيتم استخدامها من أجل شحن العدادات وسيتم إدراج هذه الطريقة الجديدة من ضمن الخدمات التي تقوم مكاتب البريد المصري المنتشرة في كل المناطق في كل محافظات جمهورية مصر العربية.

والجدير بالذكر أن عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد قد صرح أن الخدمة التي ستقوم البريد المصري بإطلاقها لجموع الشعب المصري سوف تشمل عدة خدمات منها، خدمة سداد الفواتير الخاصة بالكهرباء ، وأيضا من خلالها سوف يستطيع المواطنين شحن عدادات الكهرباء التي تعمل على طريقة مسبق الدفع ، وايضا من خلالها يمكن دفع فواتير التليفونات ، وايضا يستطيع المواطن القيام بجميع عمليات شحن كروت المحمول ، وايضا يمكن من خلال هذه الطريقة أن يتم سداد اشتراكات الانترنت الأرضي ADSL .

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ومن جانب آخر صرح عصام الصغير رئيس هيئة البريد بأن الهيئة سوف تقوم أيضاً خلال الفترة القادمة بتوزيع أول هاتف المصري في السوق وهو هاتف سيكو مصر ، وقد صرح الصغير أن الهاتف على وشك أن تنتهي العمليات النهائية في تصنيعه، ويذكر أن الهيئة القومية للبريد ستكون هي الكيان المسؤول عن توزيع هذا الهاتف في الأسواق وجاء ذلك وفقاً للبروتوكول الذي تم توقيعه بين الهيئة والجهة المصنعة للتعاون بهذا الشأن ، كما أن هيئة البريد القومي المصرية تعتبر هي الوكيل الرسمي لشركة اتصالات مصر ، حيث انها تمتلك حصة سوقية تقدر بما يقرب من حوالي 20% من عدد العملاء في الشركة.

ويذكر أن هذه الخدمات المذكورة التي تقوم الهيئة القومية للبريد بتصويرها ليست الخدمات الوحيدة المسؤولة عنها الهيئة ،حيث أن هناك خدمات تستطيع هيئة البريد المصرية توفيرها لعملائها ومثل هذه الخدمات، خدمات الإسكان حيث إن الهيئة المصرية للبريد مسؤولة عن دفع مقدمات الحجز و ايضا مسؤولة عن كراسات الشروط ، وايضا الهيئة تقدم خدمات خاصة بالأحوال المدنية ، مثل خدمة استكمال البيانات في بطاقات التموين المصرية، وغيرها الكثير من الخدمات التي تقوم بها الهيئة القومية للبريد.