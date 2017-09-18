“القومية للأنفاق” تعلن البدء في الأعمال تنفيذ الخط الرابع في 2018

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صرح رئيس الهيئة القومية للأنفاق اللواء طارق جمال الدين أنه تم الانتهاء من وضع تصميمات إنشاء أكبر محطة لمترو الأنفاق في مرحلتها الأولى من الخط الرابع للمترو لتمر من شارع الهرم بطول تسعة عشر كيلومتر على أن يكون عدد محطاتها حوالي سبعة عشر محطة مترو.

وأضاف اللواء طارق جمال الدين أن الخط الرابع لمترو الأنفاق سيكون بجانب المتحف الكبير الذي يتم إنشاؤه في الفترة الحالية بجواز اهرامات الجيزة، وأشار أن محطة المترو ستكون مزودة بمول تجاري بالإضافة على وجود بازارات سياحية ليتم عرض آثار الحضارة الفرعونية بها.

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أعلن طارق جمال الدين إن محطة مترو المتحف الكبير تحاكي كبرى محطات المترو الموجودة في كبرى دول العالم، وأشار أن الهيئة القومية للأنفاق تحاول الاستفادة من الخبرة اليابانية في تحويل محطات مترو الأنفاق إلى مراكز تجارية بما يعمل على زيادة مبيعات مترو الانفاق وتقدم خدمة أفضل للمواطنين.

صرح اللواء طارق جمال الدين أن الهيئة القومية للإنفاق راعت مع المتعاقد على إنشاء المحطة وهو استشاري ياباني مصري المشرف على تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع من مترو الأنفاق خلال إعداد التصاميم المختلفة لمحطات المترو المحطة الخاصة بالمتحف الكبير موقعها الأثري.

أوضح طارق جمال الدين أن الهيئة القومية للأنفاق تجري حاليا تقييم العرض المالي والفني الذي قدمته الشركة اليابانية “تايسي” من أجل الاشتراك في المناقصة التي طرحتها الهيئة لأعمال الحفر الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، ومن المتوقع أن يتم البدء في الأعمال التنفيذية للخط الرابع مع بداية العام الجديد 2018، وأوضح أن الجانب الياباني سيعمل على تمويل المشروع في المرحلة الأولى بما يعادل قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي في صورة قروض ميسرة لهذا السبب كان طرح المناقصة لخط المترو الرابع قاصرة على الشركات اليابانية.

كما أشار طارق جمال الدين أن الجانب الياباني سيعمل على تنفيذ 60 في المئة من أعمال تكليف المرحلة الأولى من خط المترو الرابع على هيئة قروض ميسرة، ليتم تمويل باقي التكلفة على الموازنة العامة للدولة المصرية، وأوضح أنه جار في الوقت الحالي تنفيذ كافة أعمال تحويلات المرافق ليتم تجهيز مسار المشروع.