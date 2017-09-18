قوات الخدمة المدنية تخلي عقارين من السكان في منطقة العجوزة بسبب انهيار جزئي

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حدث اليوم انهيار جزئي في سلم أحد العقارات التابعة لمنطقة العجوزة في الجيزة، وجاءت تفاصيل العقار بأنه العقار رقم 27 الواقع في شارع الجامع لحارة البوشي خلف المخبز الآلي في منطقة ميت غمر، والذي قد شهد اليوم انهيار جزئي لمنطقة السلم.

وفور انهيار العقار قامت سيارتين بالانتقال إلى موقع الحادث، كانت إحدى السيارتين تابعة للحماية المدنية بينما كانت الأخرى سيارة إسعاف، كما كان اللواء “جمال الشبكشي” رئيس الحي من بين المسؤولين الذين قاموا بالانتقال على الفور إلى مكان الحادث.

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الجدير بالذكر أنه قد تبين خلال التحقيقات حدوث انهيار جزئي في سلم العقار المذكور، وكان قد صدر قرار سابق من الحي بضرورة ترميم هذا الجزء لقدمه.

في حين أن قوات الخدمة المدنية كانت قد أخلت العقار المذكور من جميع السكان بداخله، ولم تقع أي إصابات للسكان بسبب الانهيار الجزئي، كما قام قسم شرطة العجوزة بتحرير محضر بالواقعة و ارسَال إخطار إلى لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتي من المقرر أن تقوم خلال الفترة القادمة بعمل معاينة شاملة للعقار وإصدار قرار نهائي فيما يتعلق بحالة العقار و الإجراءات الواجب اتخاذها بشَأنه من قبل المسؤولين.

كما وشهدت منطقة أرض اللواء أيضا انهيار جزء من سقف الدور الأرضي والدور الأول فوق الأرضي من أحد العقارات، وتبين أنه العقار 43 الواقع في شارع إيهاب من شارع محمد عبده.

وتم إرسال إخطار إلى المأمور التابع لقسم شرطة العجوزة وذلك بضرورة القيام بالإجراءات اللازمة لإخلاء العقار من السكان، ومن المقرر وفقا للتصريحات أن تكون عملية الإخلاء مؤقتة.

هذا بجانب إجراءات الاتصال بهيئة المنشآت الآيلة للسقوط و إبلاغها بمكان العقار وذلك للقدوم و معاينة العقار والقيام بإصدار الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة.

جاء هذا خلال التصريحات التي صدرت عن بعض العناصر الأمنية والتي تتعلق بالعقارات الآيلة للسقوط والتي قامت قوات الخدمة المدنية بالانتقال إليها لمعاينتها وفقا لما ورد إليها من بلاغات، والإجراءات الفورية التي اتَخذها قوات الخدمة المدنية في تلك الحالة والتي جاءت موافقة للحفاظ على أرواح المواطنين وأمنهم في تلك الحالات.