متابعة أهم محطات الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك

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تمت متابعة الصحف خلال اليوم في مصر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن وصل إلى ولاية نيويورك الأمريكية، وكان سبب زيارة الرئيس السيسي هو المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الدولية ، وقامت الصحف برصد برنامج الزيارة والتأثير الخاص بهذه الزيارة على مصر.

والجدير بالذكر أن صحيفة “الأهرام” المصرية القومية كانت قد رصدت نشاط السيسي في ولاية نيويورك الأمريكية بطريقة كثيفة، وأهم ما قامت برصده صحيفة “الأهرام” هو وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك في مساء يوم الأحد وذلك الخبر جاء في بداية زيارة الرئيس السيسي التي كان الهدف المشاركة في اجتماعات الدورة الـ72 الخاصة بالجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الدولية.

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وقد تمت المتابعة من قبل الصحيفة للأمر حيث انها قامت باستقبال عدد كبير من أبناء الجالية المصرية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحدث ذلك عندما وصل السيسي إلى مقر الإقامة الخاص به في ولاية نيويورك الأمريكية، وقد استقبل أبناء الجالية المصرية الرئيس السيسي وهم حاملين أعلام مصر وقاموا بترديد هتافات “تحيا مصر”، ومن المقرر أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلقاء بيان جمهورية مصر العربية أمام الجمعية العامة خلال يوم الثلاثاء القادم.

وسوف يستعرض من خلاله رؤية جمهورية مصر العربية حول مجمل الأوضاع في المجتمع الدولي، وكيفية العمل من اجل نشر السلام والاستقرار، وايضا سوف يتحدث من خلال هذا البيان عن المواقف المصرية بخصوص القضايا الإقليمية في منطقة الوطن العربي والشرق الأوسط وأيضا سيتم الحديث عن جهود مصر في مكافحة الإرهاب.

كما ايضا يقوم الرئيس السيسي بإلقاء بيان مصر أمام قمة مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث سيقوم باستعراض جهود مصر في حفظ الأمن حيث أنها سابع أكبر دولة إسهاما على مستوى العالم في قوات حفظ السلام.

ومن المنتظر أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد لقاء مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع بعض من اهم الشخصيات المؤثرة وذات الثقل في المجتمع العالمي والمجتمع الأمريكي.