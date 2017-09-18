عاجل.. اندلاع حريق هائل في قطار “القاهرة/ أسوان” ومحاولات للسيطرة عليه

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وقع منذ قليل حريق هائل في أحد قطارات السكة الحديد وهو قطار ” القاهرة/ أسوان”، والقادم من محطة أسوان في طريقه للقاهرة، حيث اندلع الحريق فور وصوله إلى محطة بنى سويف، وقد نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

كان مدير أمن محافظة بنى سويف قد تلقى إخطارا من ناظر المحطة يفيد باندلاع حريق في أسفل عربات القطار رقم 159، أثناء قدومه من محطة الأقصر في طريقه للذهاب إلى محطة القاهرة، وذلك فور وصوله إلى محطة بنى سويف صباح اليوم الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري للعام الميلادي 2017.

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وبمجرد أن استقبل مدير الأمن هذا البلاغ أصدر أوامره بسرعة التحرك، وبالفعل تم الاستجابة سريعا وقامت قوات الحماية المدنية بالانتقال إلى مقر الواقعة، في محاولة لإنقاذ ركاب القطار بعد دقائق قليلة من وقوع الحادثة، وحتى لا يمتد الحريق إلى باقي عربات القطار المجاورة ويؤدى إلى حدوث العديد من التلفيات المادية أو الخسائر البشرية في الأرواح، ولعل سرعة استجابة الجهات المختصة في الفترة الحالية يرجع إلى شكاوى العديد من المواطنين ببطء التحرك، وهذا ما كان السبب الأساسي في عدم إنقاذ الكثير من الأرواح البشرية في العديد من الحوادث التي تزايد انتشارها في الفترة الحالية باختلاف نوعية هذه الحوادث سواء كانت انهيارات عقارات أو حريق مصانع وما شابه ذلك.

وبعد فترة تمكنت القوات المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أن يتعرض ركاب الركاب للإصابة أو تحدث خسائر في الأرواح البشرية، وجارى حصر التلفيات الناجمة عن الحادث، حيث يقوم رجال المباحث حاليا بالمعاينة للكشف عن ملابسات الواقعة والتعرف على الأسباب المؤدية إلى وقوعه، من جانبه أكد ناظر محطة بنى سويف خلال تصريحات له اليوم الإثنين، أن السبب وراء اندلاع هذا الحريق يرجع إلى وجود احتكاك في القطار مع خطوط السكك الحديدية، لافتا إلى أنه قد تم السيطرة على هذا الأمر سريعا، وتم الدفع بقطار آخر جديد بعد ساعة كاملة من التأخير في المحطة.