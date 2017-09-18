وزارة الكهرباء تبدأ في تركيب 250 ألف عداد ذكي يعمل بنظام الواي فاي

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أعلنت مجموعة من المصادر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال التصريحات الأخيرة التي قامت بها، أن وزارة الكهرباء تهدف خلال الفترة القادمة إلى إحداث مجموعة من أعمال التطوير.

وأضافت المصادر خلال التصريحات التي قامت بها أن أعمال التطوير التي ستقوم بها الوزارة ستشمل تركيب أعداد من العَدادت الكهربائية الذكية، ومن المقرر أن تقوم الفروع التسعة التابعة لوزارة الكهرباء من الانتهاء من هذا الاجراء خلال فترة شهرين فقط، هذا وفقا للتصريحات.

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الجدير بالذكر أن البدء في عملية توزيع العديدات سيكون خلال الفترة القادمة وذلك من خلال التعاون الذي سيتم بين الشركات التي تمكنت من تحقيق الفوز في المناقصة وبين شركة التوزيع.

وأضافت المصادر خلال التصريحات التي قامت بها أن أنظمة العدادات الجديدة تختلف عن العدادات القديمة في أنه يمكن تركيب العدادات الجديدت لتعمل بواسطة الكابلات الموجودة أو يمكن أيضا أن تعمل العدادات الجديدة من خلال شبكة الواي فاي.

وأكد المصادر على أن فترة الستة أشهر التي ستلي تركيب العدادات الجديدة من المقرر أن تعتبرها الوزارة فترة تجربة للإطلاع على كافة الإيجابيات و السلبيات التي من الممكن أن تنتج عن استخدام تلك العدادات.

ووفقا لنتائج الستة أشهر ستقوم الوزارة بتحديد العيوب التي يجب إصلاحها في تلك العدادات الجديدة أو الإطلاع على المُميزات التي تجعل المواطنون يُفضلوا تركيب تلك العدادات بدلا من القديمة.

هذا وقامت وزارة الكهرباء خلال الفترة الأخيرة بالإعلان عن مجموعة من أعمال الصيانة التي تعتزم الوزارة القيام بها بالنسبة لكابلات الكهرباء والعدادات الحالية التي يتم العمل بها في البيوت.

وربما تأتي خطوة توزيع و تركيب العدادات الجديدة كأول خطوة تقوم بها الوزارة في سبيل إحداث المزيد من التطوير في هذا المجال.

ويأتي هذا في ظل حرص الوزارة على توفير الوقت و الجهد و تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك تفاديا لكافة المشكلات التي كانت تواجه المواطنين من قبل فيما يتعلق بالعدادات و قراءتها و طريقة عملها و مشكلة انقطاع التيار الكهربي والمشكلات المفاجئة التي تمر بها العدادات و التي تتسبب في انقطاع مفاجئ للتيار.

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