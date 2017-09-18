القبض على عناصر تكفيرية بوسط سيناء أثناء زرعهم عبوات ناسفة

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خرجت بعض التصريحات من خلال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة مشيرة إلى أن القوات قد تمكنت مساء اليوم من إلقاء القبض علي بعض العناصر التكفيرية التي كانت مختبئة داخل محافظة سيناء أثناء إقبالهم على زرع بعض العبوات الناسفة بالمنطقة.

ورد أنه قد تمكنت قوات إنفاذ القانون التابعة إلى صفوف الجيش الثالث الميدانى الموجودة في وسط سيناء اليوم الإثنين من إلقاء القبض على فردين ينتمون إلى العناصر التكفيرية وذلك كان أثناء قيامهم بالإقبال علي زرع بعض العبوات الناسفة حيث تم القبض عليهم وهم موجودين في طريق تحرك قوات إنفاذ القانون الموجودة في وسط سيناء.

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جاء فى أحدث تصريحات العقيد تامر الرفاعي والذي يشغل منصب المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة في الفترة الحالية فى البيان الرسمي الذي قد أعلن عنه اليوم أنه قد تم اكتشاف عدد من التكفيريين بالإضافة إلى تدمير عدد ٣ سيارات ذات دفع رباعى كما تم العثور علي ٣ دراجات نارية.

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بالإضافة إلى أنه قد تم اكتشاف مكان ٤ أوكار خاصة ايضًا بالعناصر التكفيرية حيث ورد أنه يتم استخدام هذه الأوكار من أجل تصنيع العبوات الناسفة الخاصة بالعناصر التكفيرية كما تمكنت القوات من العثور علي مخزن وبعد تفتيشه تبين أنه يحتوي على كمية كبيرة من المواد البترولية والتي كانت تخص العناصر التكفيرية ايضًا.

من جهة أخرى ورد أنه قد تواصل في الفترة الحالية قوات إنفاذ القانون التابعة إلى الجيش الثالث الميدانى استكمال تنفيذ خطتها وبذل جهودها المستمرة من أجل القضاء على الباقي من العناصر التكفيرية والإجرامية التي مازالت موجودة في وسط سيناء حتى الآن.

في إطار استمرارًا جهود القوات المسلحة فى البذل داخل محافظة سيناء بشكل خاص وفي باقي المحافظات المصرية بوجه عام والتي ترغب من خلال أن يتم مكافحة العناصر الإرهابية في كل مكان ومنح البلاد والمواطنين الاستقرار والآمان.