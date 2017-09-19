أخبار الطقس اليوم الثلاثاء.. درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات مصر

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ورد فى البيان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم الثلاثاء على أغلب المناطق الشمالية من البلاد طقس مائل للحرارة ويستمر حتى يصل إلى محافظات شمال الصعيد ثم تشهد بعض المناطق التابعة إلى جنوب الصعيد طقس حار وذلك في ساعات النهار لتعود درجات الحرارة ويصبح الطقس لطيفًا مع دخول ساعات الليل.

كما ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس اليوم أنه من المتوقع أن تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية في الساعات الأولي من الصباح وذلك على أغلب المناطق المتفرقة الموجودة فى شمال البلاد كما يتوقع طبقًا البعض تصريحات الأرصاد أنه سوف تظهر اليوم السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة وذلك على كافة السواحل الشمالية وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة .

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وعن حالة البحرين جاء فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تستمر حالة البحر المتوسط بالإضافة إلى البحر الأحمر خفيفة خلال اليوم ومن المحتمل أن تتغير تصبح معتدلة كما توقع خبراء الأرصاد أنه سوف ترتفع حركة الموج فيه على كلا البحرين من متر إلى متر ونصف، أما فيما يخص حالة الرياح من المتوقع أن تكون سطحية على كلاً من البحر المتوسط حيث تكون شمالية غربية، وفيما يخص حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون شمالية شرقية.

وقد ورد في البيان الصادر من خلال هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة خلال ساعات اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر، وكان بيانها كالتالي:

القاهرة 25 33

بلطيم 23 31

مطرح 21 31

وسط الدلتا 25 33

بورسعيد 24 31

دمياط 24 31

العريش 23 32

رفح 22 31

الاسكندرية 25 31

السلوم 20 32

سيوة 21 36

الاسماعيلية 22 34

نخل 19 33

نويبع 26 35

السويس 22 34

رأس سدر 23 34

طابا 21 34

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 26 36

كارتين 16 31

بنى سويف 21 34

المنيا 21 35

الطور 23 34

مرسى علم 25 34

ابو سمبل 24 38

ابو رماد 24 35

الفيوم 24 34

الاقصر 23 38

اسوان 25 39

اسيوط 21 35

سوهاج 22 36

الوادى الجديد 22 38

شلاتين 25 36

قنا 23 37

راس حدربة 23 34

حلايب 23 34.