“سعاد صالح” تصدر فتوى جديدة بعدم زواج المسلمة من مشرك والعكس

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أصدرت الدكتور سعاد صالح مجموعة من الفتاوى الإسلامية التي أثارت جدل كبير على الساحة المصرية، ووصفها العديد من علماء الدين الإسلامي بأنها “فتاوى شاذة”.

وكانت الدكتورة سعاد صالح قد أصدرت فتوى تجيز معاشرة البهائم وصرحت أنها تجيز هذا في حالة واحدة فقط، بينما أجمع جميع علماء الدين الإسلامي على حرمة معاشرة البهائم، كما أصدرت فتوى أخرى تصرح فيها أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من مشرك ولا يجوز للمسلم أن يتزوج من مشركة.

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وأخيرا صرحت الدكتورة سعاد صالح فتوى أخرى تؤكد فيها إجازة استخدام الادوات الجنسية اثناء العلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة، وبناء على هذه المجموعة من الفتوى أحال رئيس جامعة الأزهر الدكتورة إلى التحقيق بسبب هذه الفتوى التي أعلنتها على وسائل الإعلام الفضائية بدون حصولها على إذن من جامعة الأزهر.

والجدير بالذكر أن الدكتورة سعاد صالح في مشاركتها في برنامج “آخر النهار” الذي يذاع على قناة “النهار الفضائية” مع الإعلامي جابر القرموطي أوضح أن المشرك هو الذي يعبد مع الله إله آخر فهذا هو المشرك، وأوضح أن الآية نصت على “حتى يؤمن” حيث أوضح أنه جعل الإيمان هو السبب في حصول هذا الزوج بين المسلمة والمشرك، كما أوضحته الآية الكريمة ” وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ”، أوضحت أن تنكحوا في بداية الآية بالفتح فكان الخطاب للأزواج، وهنا الخطاب لأولياء المرأة ضمير غائب ” وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ”.

وأشارت الدكتور سعاد صالح أنا العلة في عدم النكاح المشركين كما جاءت في آيات الذكر الحكيم: “أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ”، فهذا أول تحريم لا يجوز للمسلم أن يتزوج من مشركة، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج من مشرك، أوضحت أن هناك درجة ثانية من التحريم وهي التقييد على العموم الذي تم ذكره في سورة البقرة، حيث جاء في سورة المائدة في الآية : ” الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ”، أوضحت أنه بدء بذكر الطعام ثم الطيبات يعني كل ما تطيب النفس إليه.