تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيويورك

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استقبل الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من سبتمبر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بمقر الإقامة الخاصة به في نيويورك، بحضور بعض الشخصيات السياسية الهامة والتي يأتي في مقدمتها وزير الخارجية المصري ورئيس المخابرات العامة، فضلا عن مدير مكتب رئيس الجمهورية، وقد تم التطرق خلال اللقاء إلى العديد من الأمور الهامة، ومنها سبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس على حرص مصر الكامل وسعيها الدائم لمساعي استكمال المفاوضات التي تتم بين كلا من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، بما يهدف إلى التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية التي كانت ولا تزال محور اهتمام الجميع داخليا وخارجيا.

كما أعرب السيسي عن تقديره لما يقوم به الرئيس الأمريكي ترامب من جهود في هذا الشأن، مؤكدا على أهمية الوصول إلى حل عادل و تسوية نهائية للقضية الفلسطينية بالشكل الذي يضمن في النهاية توفير حياة جديدة بمنطقة الشرق الأوسط تنعم فيها كافة الشعوب بالأمن والاستقرار والسلام بعيدا عن أحداث الحروب والعنف.

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وفى سياق متصل، كشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التفاصيل الخاصة باللقاء الذي جمع بينهما، حيث أكد خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن اللقاء المنعقد شهد سبل إحياء عملية السلام بين الجانبين والمساعي التي تقوم بها مصر في هذا الصدد بهدف التوصل في النهاية إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعرب عن تقديره الكبير لما تقوم به مصر من جهود هامة ومواقف عظيمة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما جهودها في مكافحة الإرهاب، تلك الظاهرة التي تفشت وانتشرت على نحو كبير في الفترة الحالية وأصبحت محل تهديد لكافة الدول العربية منها والأجنبية، وشعوبها.

كما أعرب أيضا عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم بها مصر في إرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة، وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أنه خلال اللقاء تم بحث سبل استئناف عملية السلام وتأسيس دولة فلسطينية بالشكل الذي يساهم في النهاية في إنجاح عملية التسوية بين الجانبين، الجدير بالذكر، أن الرئيس السيسي كان قد توجه إلى نيويورك يوم الأحد الماضي، للمشاركة في الاجتماعات الخاصة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد استقبلته الجالية المصرية هناك بترحاب شديد.