لقاء بين السيسي ونتانياهو خلال زيارته في نيويورك

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بلقاء بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك خلال زيار الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية نيويورك الامريكية من اجل المشاركة في فعاليات اجتماعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعتبر هذا الامر هو أول محادثات تأتي بشكل علني بين كلا منهما حيث ان هذا اللقاء شمل مناقشة طرق محاربة إحياء عملية السلام في منطقة الوطن العربي والشرق الاوسط، بحسب ما أعلنت الرئاسة المصرية الثلاثاء.

والجدير بالذكر أن بيان الرئاسة المصرية قد أكد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالتأكيد على الأهمية التي توليها جمهورية مصر العربية من اجل ان يتم استئناف المفاوضات بين كلا من الجانب الفلسطيني و الجانب الإسرائيلي، وذلك من أجل أن يتم التوصل إلى حل في هذه الأزمة الموجودة في الشرق الأوسط ويكون عادل وشامل من أجل القضية الفلسطينية.

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ويذكر أن بيان الرئاسة المصرية قد وضح أن السيسي قام بالتشديد على أهمية التوصل إلى حل وتسوية نهائية ويجب أن تكون عادلة من أجل القضية الفلسطينية وذلك من أجل أن يتم توفير واقع جديد في منطقة الوطن العربي والشرق الأوسط حيث تنعم فيه كل شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار والتنمية.

ومن جانب اخر فانه من خلال هذا اللقاء سوف يتم بحث الطرق المناسبة من أجل استئناف عملية السلام التي تم توقيفها منذ عام 2014 وأيضا أن تتم إقامة دولة مستقلة لفلسطين وايضا تم مناقشة توفير الضمانات اللازمة من أجل ضمان نجاح عملية التسوية بين كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين .

ولا شك في أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الذي قام بزيارة إسرائيل و زيارة الاراضي الفلسطينية المحتلة وذلك خلال شهر مايو الماضي، قام بالإعلان خلال لقائه مع رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو في ولاية نيويورك الأمريكية خلال يوم الاثنين الماضي إن وجود اتفاق سلام بين كلا من إسرائيل والفلسطينيين يعد أمر ممكن، وقد أكد على أن إدارته سوف تقوم ببذل ما في وسعها من أجل التوصل إلى هذا الأمر وذلك رغم فشل كل المحاولات السابقة.