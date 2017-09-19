لقاءات مكثفة للسيسي في نيويورك ومصر تحتل المركز الأول في جذب الاستثمار

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قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، بمواصلة نشاطه المكثّف وذلك خلال إقامته فى ولاية نيويورك الأمريكية، وجاءت نشاطات الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الدولية، وقد كشف موقع مصر 365 عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الشخصيات الأمريكية التي نستطيع أن تؤثر سواء على المجتمع الدولي أو على شؤون منطقة الشرق الأوسط، كما قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاجتماع بعدد مع أعضاء غرفة التجارة التابعة لـ الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا قام بمقابلة أعضاء مجلس تفاهم الأعمال الدولى، وقام السيسي بهذه اللقاء من أجل أن يقوم ببحث فرص الاستثمار الممكنة فى جمهورية مصر العربية ومن أجل العمل على زيادة التبادل التجارى بين مصر والعالم، وقد قامت شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية، بإجراء حوار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان هو رئيس وفد الإمارات المشارك في فعاليات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك،وقد أشاد الرئيس السيسي العلاقات المصرية الإماراتية، وايضا التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان وقد أشاد السيد الرئيس بالعلاقات العربية بين مصر والسعودية .

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ومن جانب آخر فقد قامت جمهورية مصر العربية بانتزاع الصدارة من دولة جنوب أفريقيا، حيث أصبحت مصر أكثر دولة جذباً للاستثمار على مستوى القارة الإفريقية ، وجاء هذا الأمر حسب التقرير الذي صدر عن بنك “راند ميرشنت” وجاء التقرير بعنوان “أين تستثمر أموالك في قارة أفريقيا خلال عام 2018″، وقد صرحت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية الإخبارية خلال مساء الاثنين الماضي بأن جمهورية مصر العربية استطاعت أن تأخذ الصدارة من جنوب أفريقيا، حيث أن جنوب أفريقيا استطاعت ان تحتل المركز السادس، واخذت جمهورية مصر العربية المركز الأول كأكثر الدول جذبا للاستثمار لعدة أسباب منها هو أن مصر قد حصلت على درجات تصنيف أعلى من حيث النشاط الاقتصادي.