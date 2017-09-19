تساؤل في البرلمان عن مصير قروض السكك الحديدية خلال السنوات الماضية

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قام عضو مجلس النواب ووكيل لجنة النقل والمواصلات في البرلمان النائب محمد عبدالله، بالإعلان في تصريحات له، عن أنه يقوم بتوجيه سؤال لوزير النقل في جمهورية مصر العربية الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وكشف موقع مصر 365 عن هذا السؤال حيث كان بخصوص القروض الخاصة التي تم تقديمها لوزارة النقل في جمهورية مصر العربية من أجل أن يتم تمويل المشروعات التي تعمل على تطوير السكة الحديد في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

حيث ورد أن هيئة السكة الحديد في مصر كانت قد حصلت على تلك القروض منذ عدة سنوات من اجل ان تبدأ مشروعات التطوير لكن حتى الآن لم يظهر أي تطور ملحوظ على الاطلاق للسكك الحديد في مصر على أرض الواقع.

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والجدير بالذكر أن عضو مجلس النواب محمد عبدالله قد صرح أن وزارة النقل في مصر قد قامت بتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات الدولية وقامت بأخذ الكثير من القروض وأخذ الكثير من المنح وكان ذلك من اجل ان يتم تمويل مشروعات قومية تعمل على تطوير هيئة السكة الحديد في جمهورية مصر العربية.

وقد استمرت هذه القروض والمنح خلال العشر سنوات الماضية، لكن على أرض الواقع لم يتم حدوث أي تطويرات حتى هذه اللحظة، وقد اضاف ايضا خلال كلامه أن الوزارة حتى الآن مازالت تقوم بإطلاق العديد من مشروعات التطوير الجديدة دون أن تقوم بالإعلان عن نتائج المشروعات القديمة التي تم تمويلها بالفعل بفضل القروض الدولية والمحلية والمنح.

ويذكر أن وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب محمد عبدالله، قام بالمطالبة من الحكومة المصرية التي تتمثل في وزارة النقل ووزيرها الدكتور هشام عرفات، ضرورة أن يتم استغلال أموال القروض القديمة التي عقدتها باتفاقيات دولية خلال السنوات الماضية قبل أن تبدأ وزارة النقل المصرية فى أن توقع اتفاقيات جديدة من أجل طلب قروض ومنح جديدة، بالإضافة إلى مطلبه من الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة النقل على أن يقوموا بالإعلان عن نتائج المشروعات السابقة التى من المفترض أن تكون وزارة النقل قد انتهت منها.