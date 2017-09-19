تعرف على الإجراءات القانونية “لو جالك محضر على البيت”

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تابعت مصر 365 تصريح للمحامي محمد رشوان عن كيفية التعامل مع المحاضر، في حالة “لو جالك محضر على البيت” أول إجراء قانوني لابد أن يتخذ في هذه الحالة هو الاتصال بالمحامي الخاص بالشخص الصادر في حقه المحضر، بسبب معرفة المحامي بنوعية المحاضر سواء كانت صادرة من النيابة العامة أو من أقسام الشرطة ومدى أهمية كل محضر.

وأشار المحامي محمد رشوان أن المحضر غير مجبر لأي شخص للتوقيع على استلامه أو استلامه فقط، بالإضافة إلى التأكد من هوية الشخص الحامل للمحضر تجنبا لأي عملية نصب في حال التوقيع على المحضر بالاستلام.

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وأوضح المحامي محمد رشوان أنه في حالة الاطلاع على هوية الشخص الحامل للمحضر يجب التعامل مع المحضر بثلاث طرق، الطريقة الأولى استلام المحضر، الطريقة الثانية عدم التوقيع على المحضر، الطريقة الثالثة رفض استلام المحضر.

وأضاف المحامي محمد رشوان أنه لابد من الاطلاع على محتوى المحضر لمعرفة الجهة الصادر منها المحضر بالإضافة إلى معرفة سبب تحرير المحضر والمخالفة التي به بطريقة ودية مع الموظف المقدم للمحضر، بالإضافة إلى الاتفاق مع مقدم المحضر على إرسال هذه الأوراق عن طريق هيئة البريد، حيث يعتبر هذا الإجراء إعلان قانوني ليكون الشخص ضد تهيئ لمواجهة هذه المشكلة التي يحتوي عليها المحضر.

وأشار المحامي محمد رشوان أن هناك ثغرة في قانون المرافعات لم يستطيع المشرع أن يحلها إلى الوقت الحالي وتؤدي إلى العديد من الكوارث القضائية في جمهورية مصر العربية، حيث يتم رفع دعاوى قضائية وتعلن من الناحية الإدارية دون علم الشخص المثبت في حقه الدعوى ليصدر عليه حكم قضائي دون إعلام الطرف الآخر بطريقة فعلية.

وأوضح المحامي محمد رشوان أن محكمة النقض تقرر بعدم انعقاد الخصومة وهناك محاكم أخرى تختلف على هذا بل وترفضه وتستمر في تنفيذ الأحكام القضائية مع إمكانية إعلان المرفوع في حقه الدعوى القضائية عن طريق الإعلان بالبريد حيث يعتبر هذا إعلان من الناحية القانونية.

وأضاف المحامي محمد رشوان أن الاتصال بالمحامي في حالة حضور محضر يجنب المدعى عليه الكثير من المخاطر القانونية، على أن يقوم بتصوير ورقة المحضر بصورة ودية ليتم بعد ذلك مراجعة الجهة الصادر منها هذا المحضر.