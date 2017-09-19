وزارة القوى العاملة تبحث صرف بدل بطالة للعاطلين

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قام السيد الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة في جمهورية مصر العربية بالتصريح أن الحكومة المصرية الآن ومعها بعض من الوزارات المعنية بالإضافة إلى وزارة القوى العاملة تقوم بتفعيل دراسة تعمل على تطبيق راتب لكل المواطنين المصريين العاطلين عن العمل، وتعتبر هذه الدراسة من اجل اعطاء العاطلين أموال كإعانة من الحكومة المصرية لهم وكشف موقع مصر 365 عن أن الأسباب الأساسية التي جاءت بسببها هذه الحملة من قبل وزارة القوى العاملة وبعض الوزارات الأخرى المعنية بالأمر بسبب زيادة عدد البطالة في مصر في الوقت.

والجدير بالذكر ان السيد الوزير محمد سعفان قد أضاف قائلا أن وزارة القوى العاملة تقوم الان بدراسة هذا الموضوع من كل الجوانب الممكنة وأيضا يتم الان معرفة آراء الخبراء لكي تتمكن الوزارة من دراسة كيفية تطبيقه، وقد أشار وزير القوى العاملة السيد الوزير محمد سعفان إلى أن الانتهاء من دراسة بدل البطالة وتطبيقه سوف يستغرق بعض الوقت لكي يتم تطبيقه بطريقة صحيحة.

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وقد صرح محمد سعفان وأشار إلى أن عدد كبير من نواب البرلمان قد قاموا بتقديم اقتراح بخصوص هذا الأمر، وقد أشار خلال كلامه إلى أن هذا الراتب سيكون بحد أدنى يصل إلى 300 جنيه مصري للفرد الواحد، وذلك القمة تعادل ما يقرب من 25% من الحد الأدنى الرسمي للأجور في جمهورية مصر العربية.

ويذكر أيضا أن السيد الوزير محمد سعفان كان قد تحدث عن عدة مواضيع أخرى خلال حديثه، ومن ضمن الأمور التي تحدث عنها السيد وزير القوى العاملة محمد سعفان هو وجود بعض من القيادات الإخوانية معيين حتى الان في داخل وزارة القوى العاملة، ولكن تم نفي هذا الامر من الوزير محمد سعفان.

حيث أن أكد أنه لا وجود على الإطلاق لأي قيادات إخوانية من ضمن قوى الوزارة، لكن من جهة أخرى حذر وزير القوى العاملة محمد سعفان من ان الإخوان المسلمين حاولوا أن يقوموا بالسيطرة على صناعة الغزل والنسيج داخل جمهورية مصر العربية لكن الوزارة سعت على أن لا يتم مثل هذا الأمر، وقد أكد سعفان على ان الإخوان فشلوا في ذلك.