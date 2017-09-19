“طالب بكلية الطب” ينتحل صفة طبيب في مستشفى سمسطا المركزي

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تابع موقع مصر 365 زيارة وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف الدكتور عبدالناصر حميدة صباح اليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري الموافق يوم الثلاثاء، حيث قام بزيارة تفقدية في مستشفى سمسطا المركزي.

وقام وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف بضبط شخص قام بانتحال صفة طبيب داخل مستشفى سمسطا المركزي، حيث استغل المتهم فرصة غياب جميع الأطباء بالإضافة على غياب النوبتجية في مستشفى سمسطا المركزي ليتم توقيع الكشف على مجموعة من المرضى المتواجدين داخل المستشفى.

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وقام وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف بسؤال هذا الشخص عن هويته حيث تبين أنه يدعى “م. م” وطالب في كلية الطب في الفرقة الخامسة، وأنه يقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرضى في مستشفى سمسطا المركزي حيث يمارس مهنة الطب، وتم التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة.

حيث تم إخطار مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة بني سويف اللواء جرير مصطفى من قبل مدير إدارة البحث الجنائي ممدوح أبو زيد يفيد بتسجيل بلاغ من وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني يوسف الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطي يفيد بوجود طالب في الفرقة الخامسة يمارس المهنة الطبية داخل مستشفى سمسطا المركزي.

كما قام وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف بإحالة جميع الأطباء العاملين في مستشفى سمسطا المركزي بالإضافة إلى النوبتجية وكافة المسؤولين عن المستشفى على التحقيق من قبل الإدارة القانونية بسبب تغيبهم عن العمل ليتم السماح لطالب بكلية الطب من انتحال صفة طبيب أن يمارس مهمة طبيب ويوقع الكشف على مجموعة من المرضى المتواجدين في المستشفى.

كما قام وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف بانتداب مجموعة أطباء آخرين لاستئناف العمل في مستشفى سمسطا المركزي لحين الانتهاء في التحقيق في واقعة انتحال طالب طب في الفرقة الخامسة لدور الطبيب وممارسة المهنة داخل مستشفى سمسطا المركزي في غياب من إدارة المستشفى والأطباء وأفراد النوبتجية.

والجدير بالذكر أن مستشفى سمسطا المركزي قائمة في مركز سمسطا الواقع في جنوب غرب محافظة بني سويف، حيث يعاني القطاع الطبي في هذه المنطقة من العديد من المشاكل الصحية والإهمال الشديد بسبب بعده عن المسؤولين العاملين في محافظة بني سويف.