“غادة والي” تعلن عن معرض للأدوات المدرسية وقروض للمصاريف الدراسية

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يعاني الاقتصاد المصري في هذه المرحلة من حالة من التضخم المصاحب لارتفاع الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات المصرية الذي أدي إلى زيادة تكاليف السلع التي يتم استيرادها من الخارج وبالتالي إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات داخل السوق المحلية التجارية المصرية.

تعد فترة دخول المدارس من الفترات التي تعاني فيها الأسرة المصرية من زيادة المصروفات على كاهلها بالإضافة إلى أن فترة دخول المدارس جاءت بالتزامن من عيد الأضحى المبارك بما يكلف الأسرة المصرية العديد من المصروفات الإضافية.

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كما شهدت الأسواق المصرية حالة من ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بدأ من حقائب المدارس انتهاء الكشاكيل والكراسات المدرسية والأقلام بكافة أنواعها، مما تسبب في زيادة الأعباء الاقتصادية على كاهل الأسر المصرية.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن دعمها لجميع الأسر المصرية، ورغبتها في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية بسبب الأعباء المدرسية ومتطلبات الأبناء العديدة في المتطلبات المدرسية.

ورد أنباء إلى موقع مصر 365 عن عزم وزارة التضامن الاجتماعي إدراج معرض للمدارس ليتم طرح العديد من الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة نسبيا على أسعار المكتبات الأخرى، كما أوضحت غادة والي أن عدد كبير من الجمعيات الأهلية ستقوم بجمع تبرعات ليتم شراء كافة الاحتياجات الدراسية لمساعدة الأسر الفقيرة الراغبة في تعليم أبنائها.

كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها عبر مكالمة تليفونية من خلال قناة ON TV في برنامج “كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي الشهير عمرو أديب، أن بنك ناصر الاجتماعي سيقدم العديد من القروض ليتم تمويل المصروفات الدراسية لفئة محدودي الدخل في جميع محافظات جمهورية مصر العربية وخصوصا المحافظات التي تحتوي على مدارس خاصة للعمل على مساعدة أولياء الأمور في ظل الأجواء الاقتصادية الحالية.

وأوضح غادة والي أن هذه تعد خطوة إيجابية من الحكومة المصرية التي تعمل على مساندة جميع فئات الشعب المصري لكي يتمكنوا من شراء احتياجات أبنائهم من الأدوات المدرسية من دون تعسر، لتساعد هذه القروض المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي يساعد المواطنين في سداد جميع المصروفات الدراسية وخاصة في المدارس الخاصة في ظل ارتفاع الأسعار الحالية ليتم تخفيف كبير عن المواطنين المصريين.