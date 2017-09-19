“حماية المستهلك” يجبر “أورانج” بوقف حملتها الإعلانية لإهانتها كبار السن

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قامت شركة أورانج لخدمات الاتصالات بإدراج حملة إعلانية جديدة لترويج خدمات الاتصالات للشركة بالإضافة إلى دعمها للمنتخب الوطني المصري خلال مشاركته في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لعام 2018 المقامة في روسيا، حيث تضمن الإعلان عرض مجموعة من كبار السن يلقون مجموعة من العبارات الهزيلة لتحفيز المنتخب الوطني على الصعود لتحقيق فرحة لفئة كبار السن خصوصا إذا تحقق تأهل المنتخب إلى كأس العالم.

تابع موقع مصر 365 موقف جهاز حماية المستهلك المصري من الحملة الإعلانية لشركة أورانج حيث أبدى استياءه من هذه الإعلان الترويجي لشركة اورانج للاتصالات، وأجبرت الشركة على وقف هذه الحملة الإعلانية، حيث أن جهاز حماية المستهلك أعلن أن هذا الإعلان للشركة يهين كبار السن، ولم يراعي ظروفهم الصحية كما أنه يعمل على بث روح اليأس في فئة كبار السن، حيث يدل على قرب نهاية كبار السن.

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صرح المسؤولين في جهاز حماية المستهلك إن الإعلان الترويجي الأخير الذي أذاعته شركة أورانج للاتصالات “لم يكن في محلة على الإطلاق، خصوصا في استخدام عبارات يا نتأهل يا متلحقوناش”، الذي يدل على أن كبار السن قادمون على الموت، وأن بطول كأس العالم المقبل لعام 2018 هي آخر عهدهم بالكرة المصرية، وهذا الأمر أعلن جهاز حماية المستهلك رفضه تماما.

وأضافت هيئة حماية المستهلك أن من ضمن الشروط القياسية للحملات الإعلانية لسنة 2005 برقم 4841، حيث نصت هذا البند على ضرورة التزام المادة الإعلانية بالأخلاق والذوق العام.

كما أعلن جهاز حماية المستهلك بأنه من حق المستهلك أن يشاهد إعلانات تدل على العادات والتقاليد المجتمعية الراقية بالإضافة إلى احترام القيم الدينية، سواء كانت المادة الإعلانية على وسائل الإعلام المرئية أو معروضة في الميادين العامة والشوارع، وشدد جهاز حماية المستهلك أن هذه الاشتراطات هي ما نصت عليه القوانين التي تنظم شؤون الدعاية الإعلانية في جمهورية مصر العربية.

والجدير بالذكر أن إعلان شركة أورانج للاتصالات أطلقت دعم المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أثار ردود أفعال عديدة حيث انقسمت الجماهير بشأن هذه الإعلان فمنهم من انتقد المادة الإعلانية واتخذ نفس موقف جهاز حماية المستهلك، واعتقد البعض الآخر أنه أمر طريف وفكاهي.