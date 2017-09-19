الحكومة تنفى وجود زيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق

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تم تداول بعض الأنباء التي تفيد بزيادة الأسعار الخاصة بـ تذاكر مترو الأنفاق ولا سيما عقب تطبيق نظام التذاكر الملونة، واليوم نكشف لكم من خلال موقعنا مصر 365 حقيقة هذه الأخبار، حيث نفى مركز معلومات مجلس الوزراء صحة هذه الأنباء المتداولة، مؤكدا على أنها مجرد شائعات ولا تمت للحقيقة بصلة، وأوضحت الوزارة اليوم في بيان رسمي اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من سبتمبر، أن تطبيق هذا النظام الجديد لا يعنى زيادة التكلفة الخاصة بأسعار التذاكر كما انتشر مؤخرا على العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت، أن هذا النظام الجديد تم تطبيقه بالتزامن مع بداية الدراسة، بهدف التسهيل على الركاب لتميز كل راكب بلون محدد، بهدف التسهيل على مفتشي المترو لاكتشاف أي مخالفات من شأنها أن تحدث والتعامل معها فورا، مؤكدة أن التذاكر العادية للجمهور سوف يتم بيعها بنفس التكلفة السابقة والمقدرة ب 2 جنيه مصري، وستحمل اللون الأصفر، فيما تأتي التذاكر فئة 150 باللون الأخضر، وهذا النوع من التذاكر مخصص لأفراد بعينهم وهم رجال الشرطة والعسكريين وأيضا رجال الصحافة، والأطفال من سن أربعة إلى عشر سنوات، وفي المقابل تحمل التذكرة الخاصة بكبار السن والتي يبلغ سعرها 150 قرش اللون الوردي، وأخيرا بالنسبة للتذاكر المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي يصل السعر الخاصة بها خمسون قرشا فقط، فقد حملت اللون البنى.

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وفى النهاية ناشدت الوزارة من الجميع بعدم الإصغاء أو الانسياق وراء مثل هذه الشائعات والمعلومات المغلوطة التي لا تستند إلى أساس صحيح، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها سوف تقوم باستقبال شكاوى المواطنين بشأن زيادة التكلفة الخاصة بالتذاكر سواء المترو أو القطارات على الخطوط المخصصة لذلك الأمر، وهو الرقم 16048 بالنسبة لشكاوى المترو، أما بالنسبة لشكاوى هيئة السكة الحديد الرقم الخاص بها هو 147، كما يمكن للمواطنين كذلك الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية، وسوف يتم التعامل مع كافة الشكاوى التي سيتم استقبالها على الفور.

الجدير بالذكر، أنه سبق وتم تداول أخبار مماثلة عن استعداد الحكومة لرفع أسعار تذاكر المترو، وهذا ما تم نفيه من قبل جملة وتفصيلا، واليوم تتكرر نفس الشائعات، وهذا ما يتطلب من المواطن المصرى عدم الانسياق وراءها ولا سيما أنه لم يخرج تصريحا رسميا بذلك.