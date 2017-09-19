السياحة تناقش وضع ضوابط صارمة لتأشيرات الحج

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قام وزير السياحة في جمهورية مصر العربية السيد يحيى راشد بالتأكيد على انه أمر ضروري جدا ان يتم وضع نظام صارم من أجل تأشيرات الحج الخاصة، ويجب أن يكون النظام صارم من حيث كلا من الأسلوب والتنظيم لكل يتم تفادي أي أخطاء متكررة، وقد تابع موقع مصر 365 الاجتماع الذي صرح من خلال وزير السياحة بهذا الأمر.

والجدير بالذكر أن هذه التصريحات التي قام بالتصريح بها وزير السياحة المصري يحيى راشد كانت من ضمن مناقشات اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني التي تم انعقادها في مجلس النواب المصري ، وكان هذه اللجنة برئاسة النائبة في مجلس النواب المصري سحر طلعت مصطفى، وقد تم عمل هذه اللجنة وتم انعقاد هذا الاجتماع من اجل ان تتم مناقشة كل التجاوزات التي حدثت خلال موسم الحج الذي تم خلال العام الحالي.

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ومن جانب أخر قام وزير السياحة بالتصريح بأنه كان يملك عدد من التحفظات بخصوص التأشيرات الخاصة لموسم الحج خلال العام الحالي، وصرح أيضا بأن وزارة السياحة كانت قد قامت بإعلان موقفها بخصوص هذا الامر من قبل، وقد طالب وزير السياحة خلال الاجتماع بوضع إطار تنظيمي بشكل عاجل أساسي وضروري من اجل ان يتم ضمان سلامة توزيع هذه التأشيرات وذلك دون أن تكون هناك أي تجاوزات، وذلك من اجل ان يتم تفادي المشاكل التي تتكرر بخصوص التأشيرات السياحية في الحج خلال الموسم كل عام.

ويذكر أن وزير السياحة كان قد قام بالإعلان في بداية الاجتماع مع مجلس النواب المصري عن وقف الوزارة شركتين سياحيتين عن العمل وذلك بسبب مخالفتها للشروط والأحكام الذي يجب ان يتم اتباعها في أثناء موسم الحج وقال ايضا انه تم سحب التراخيص الخاصة لكل من الشركتين، وصرح وزير السياحة أن كلا من الشركتين هم “الكرامة، و موزيس”، والجدير بالذكر أن شركة موزيس هي الشركة التي قامت بتفجير أزمة بيع نواب البرلمان التأشيرات المخصصة لهم من اجل اداء فريضة الحج، وقد اتهمت الشركة من خلال هذا الأمر النواب في البرلمان المصري بالنصب على الحجاج.