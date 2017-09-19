الحكومة توضح حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

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مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد، تم تداول بعض الأنباء التي تفيد بإلغاء إجازة يوم السبت لطلاب المدارس، ومن خلال موقعنا مصر 365 نتعرف على صحة هذه الأخبار التي انتشرت على نطاق واسع، حيث قام مركز معلومات الوزراء بإصدار بيان رسمي اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر والذي أكد من خلاله على أن هذه الأخبار المتداولة غير صحيحة ومجرد شائعات، وبالرغم من أن المركز قد قام بنفي مثل هذه الشائعة في وقت مسبق، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مجددا خلال الفترة الحالية، وهذا ما دفعه للتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتي من جانبها نفت صحة إلغاء الإجازة، مؤكدة أنها مستمرة كما هي في كافة مدارس الجمهورية دون أي تغيير.

وقد كشفت الوزارة عن السبب الرئيسي وراء انتشار هذه الأخبار المغلوطة، وهو وجود حسابات وهمية تحمل اسم وزير التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهى ما قامت بكتابة هذا المنشور الخاص بإلغاء الإجازة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه الصفحات لا تمت للوزير بصلة لا من قريب ولا بعيد، ولا تعبر عن آرائه وتوجهاته الشخصية، لافتة إلى أنه قد تم إبلاغ الجهات المسئولة عن هذه الصفحات، وجارى اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية ضدها وضد القائمين عليها.

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كما أكدت الوزارة على استعدادها الكامل لاستقبال الدراسة، والمقرر بدؤها رسميا مع مطلع الأسبوع القادم في يوم 23 سبتمبر الجاري 2017، وحرصها على توفير المناخ الملائم والجيد للطلاب ، مشيرة إلى أنه قد تم الانتهاء من طباعة نسبة كبيرة جدا من الكتب الدراسية الخاصة بهم وذلك بنسب متفاوتة حسب المرحلة التعليمية، بالنسبة لكتب المرحلة الابتدائية بلغت 98%، أما المرحلة الإعدادية فقد وصلت إلى 97%، وبالنسبة للمرحلة الثانوية فقد بلغت 97% هي الأخرى، وغيرها من المراحل التعليمية الأخري.

وناشدت الوزارة كافة الوسائل الإعلامية بضرورة تحرى الدقة والتزام الموضوعية في نقل الأخبار وتداولها، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، حتى لا تؤدى إلى حدوث حالة من البلبلة وتؤثر بصورة سلبية على أوضاع المنظومة التعليمية.