تعرف على تصريحات الحكومة الجديدة الخاصة بسعر الجنيه

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قامت الصحف الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من سبتمبر لعام 2017 بتسليط الضوء حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة نيويورك، ومجموعة من الموضوعات التي لها أهمية كبيرة منها انطلاق مؤتمر ” اليورومني”، حيث أننا من خلال موقعنا مصر 365 نستعرض أبرز ما ورد بها

وقامت الصحف بإبراز لقاء الرئيس السيسي مع عدد من الشخصيات الهامة المؤثرة فى المجتمع الأمريكي، وهم مجموعة من الوزراء بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين سابقين، وهذا بجانب مجموعة من القيادات ومراكز الأبحاث والمنظمات اليهودية وعدد من دوائر الفكر بأمريكا.

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وأشارت بعض الصحف إلى تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن الرئيس ابتدأ اللقاء بالترحيب برؤية هذه النخبة المتميزة من مجموعة الشخصيات الأمريكية والتي ساعدت في تشكيل وصياغة الفكر الأمريكي، كما قام سيادته بالتأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية المتبادلة بين مصر وأمريكا والتي تمتد لعقود، كما قام بالإشارة إلى حرص مصر على تقوية وتنمية هذه العلاقات بين البلدين.

وقام الرئيس السيسي باستعراض التقدمات على الساحة الداخلية خلال اللقاء، وأشار إلى أن جمهورية مصر العربية تخوض حرب مقابل الإرهاب والتطرف المتواجد منذ عدة سنوات مضت، وأن هذه الحرب الواقعة لا يتم مقارنتها بالحرب النظامية، ولكن يجب أن يقوم المجتمع الدولي بالتعامل معها بمنهج شامل يتضمن أربع بنود تعتمد شمول مواجهة المنظمات الإرهابية دون تفرقة، وكيفية التعامل مع إبعاده مثال التمويل والتسليح بالإضافة إلى الدعم السياسي والأيديولوجي، والعمل على الحدة من قدرة هذه المنظمات التي تساعد الإرهاب في تجنيد مقاتلين، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية المتواجدة فى المنطقة.

وقال مستشار تحرير مؤتمرات اليورومنى ريتشارد بانكس خلال اليوم الأول لأعمال الدورة في الـ22 مؤتمر اليورومني، إن التحويل إلى الدعم النقدي هو السياق المثالي خلال التوقيت الحالي وهذا لمصلحة الفئات الأكثر احتياجا إلى ما تقوم الحكومة باتخاذها من مجموعة الإجراءات التي تدعم الشبكات الحماية الاجتماعية.

وقد أكد أن الحكومة المصرية لا تقوم باستهداف سعر محدد الجنيه المصري ، ولكن هذا الأمر أصبح ثم تركه بعد قرار تحرير سعر الصرف إلى أداء الاقتصاد المصري وقوى السوق المتواجدة