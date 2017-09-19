وزارة التموين: تعلن عن إغلاق باب التقدم للمرحلة الثانية الخاص بمشروع جمعيتي “فكرة المشروع”

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وزارة التموين أعلنت خلال أحدث تصريحاتها اليوم عن غلق باب التقدم للمرحلة الثانية الخاص بمشروع “جمعيتي” وأكدت على تولي الشركة القابضة للصناعات الغذائية مراجعة كافة الطلبات حسب احتياجات كل منطقة، وأضاف الدكتور على المصيلحى على أن الوزارة عملت بكل جهدها من أجل تشغيل الشباب فى هذا المشروع.

وزارة التموين: الإعلان عن غلق باب التقدم للمرحلة الثانية بمشروع جمعيتي

أعلنت اليوم وزارة التموين عن غلق باب التقدم للمرحلة الثانية من مشروع “جمعيتي” وأكدت وزارة التموين بأنها قامت بتشغيل الكثير من الشباب فى مشروع جمعيتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعملت الوزارة على توفير الكثير من منافذ توزيع السلع الأساسية للمواطنين بالأماكن الأكثر احتياجاً، والذي بلغ عددها حتى الآن 2170 من ضمنهم منفذ قيد التشغيل.

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وأضافت وزارة التموين بأن إجمالي المنافذ قيد التشغيل والمفتحة حتى أغسطس الماضي بلغ عددها حوالي 1135 منفذ تم بالفعل فى المرحلة الأولي من ذلك المشروع.

ومن المقرر افتتاح 93 مشروع بمحافظة الجيزة و8 مشروعات بمحافظة القليوبية بالإضافة إلى 8 مشاريع بمحافظة مرسي مطروح، و36 مشروع بمحافظة البحيرة، وعدد 21 مشروع بمحافظة المنوفية، وعدد 31 مشروع بمحافظة كفر الشيخ، و37 مشروع بمحافظة الغربية، و8 مشاريع بمحافظة دمياط، و33 مشروع بمحافظة الدقهلية و3 مشاريع بمحافظة شمال سيناء بالإضافة إلى 3 مشاريع أخرى بمحافظة جنوب سيناء، و7 مشاريع بمحافظة بور سعيد.

و14 مشروع بمحافظة الإسماعيلية، و3 مشاريع محافظة السويس، و37 مشروع بمحافظة الشرقية، و48 مشروع بمحافظة بني سويف، و47 مشروع بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى 126 مشروع بمحافظة المنيا، و112 مشروع بمحافظة أسيوط، و211 مشروع بمحافظة سوهاج، و89 مشروع بمحافظة قنا، و114 مشروع بمحافظة أسوان، و40 مشروع بمحافظة الوادي الجديد، و52 مشروع بمحافظة البحر الأحمر، وأخيراً 36 مشروع بمحافظة الأقصر، وحددت شركتي المصرية والعامة بأن عدد المنافذ التي سيتم افتتاحها قريباً وصلت 1217 منفذ على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزارة التموين على أن تشغيل مثل هذه المنافذ سيكون عن طريقين:

التمويل الذاتي. نظام القرض

وأكدت وزارة التموين على أن نظام القرض سيكون من خلال صندوق التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي حددت 150 ألف جنيهاً مصرياً للشاب الذي ينطبق عليه الشروط التي حددتها.

فكرة المشروع المقدم من وزارة التموين

تقوم هذه الفكرة على إنشاء بعض المجمعات الاستهلاكية الصغيرة والتي تتراوح مساحتها ما بين 30 متر الى 70 متر فى جميع محافظات مصر، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب.