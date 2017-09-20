أخبار الطقس اليوم الاربعاء.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن أخر توقعاتهم بخصوص أخبار الطقس اليوم الأربعاء إنه يتوقع أن يشهد خلال اليوم الأربعاء على أغلب الأنحاء ارتفاعًا طفيفا في درجات الحرارة، حيث جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم طقس مائل للحرارة وذلك على أغلب السواحل الشمالية على أن يكون الطقس حار على كلاً من محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة وتستمر درجات الحرارة فى الارتفاع حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد كما يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة على أغلب مناطق جنوب الصعيد.

جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تقل الرؤية الصباحية خلال الساعات الأولى من اليوم بسبب الشبورة المائية وذلك على عدد من المناطق المتفرقة من شمال البلاد كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على أغلب السواحل الشمالية وعن حركة الرياح توقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون شمالية شرقية معتدلة.

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وفيما يخص حركة البحرين ورد أن خبراء الأرصاد قد ذكروا فى أخر أخبار الطقس اليوم أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط بالإضافة إلى البحر الأحمر سوف تكون حركتها معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج على كلا البحرين وتكون من متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنه من المتوقع أن تكون سطحية على كلا البحرين بحيث تكون شمالية غربية.

وقد جاء فى البيان الصادر صباح اليوم من قبل هيئة الأرصاد فيما يخص درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الأربعاء على كافة محافظات ومدن مصر فهي كالتالي:

القاهرة 25 35

بلطيم 24 32

مطرح 21 33

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

وسط الدلتا 24 35

سيوة 21 38

العريش 21 32

الاسكندرية 24 32

السلوم 21 37

رفح 21 31

الاسماعيلية 21 35

كارتين 12 32

شرم الشيخ 26 36

الفيوم 23 37

الطور 24 32

نخل 19 33

نويبع 25 33

السويس 22 35

رأس سدر 25 34

الغردقة 26 37

مرسى علم 26 33

المنيا 22 37

بنى سويف 21 37

سوهاج 23 37

اسيوط 22 37

طابا 21 33

قنا 23 40

ابو سمبل 23 39

الوادى الجديد 22 39

الاقصر 24 40

ابو رماد 25 35

راس حدربة 25 33

اسوان 25 40

شلاتين 25 35

حلايب 26 33.