التعليم تصدر قرارا رسميا بعودة الدفعة الثانية من المعلمين المغتربين لمحافظاتهم

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قام وزير التربية والتعليم بإصدار قرارا رسميا اليوم الأربعاء الموافق العشرون من سبتمبر، والذي يقتضي بعودة الدفعة الثانية من المعلمين المغتربين بعد انتهاء عودة الدفعة الأولى التي كان قد أعلن عنها الوزير في وقت سابق، من جانبه أكد مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات بالوزارة خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا القرار الذي أصدره الوزير الدكتور طارق شوقي، يتضمن عودة المرحلة الثانية من هؤلاء المعلمين إلى محافظاتهم، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على توفير جميع سبل ووسائل الراحة لأعضاء هيئة التدريس بالشكل الذي يمكنهم في النهاية من القيام بمهامهم المكلفين بها على الوجه الأمثل و يتمكنوا من العطاء داخل الفصول التعليمية، مما ينعكس بدوره على العملية التعليمية ويؤدى إلى تطويرها والارتقاء بها، ضمن الخطوات التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد.

وأشار، أن هذا القرار الذي تم إصداره اليوم الأربعاء، يتضمن عودة مائة ثلاثة وخمسون معلما من محافظة التسكين إلى الإقامة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم مخاطبة المديريات التعليمية لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لعودة هؤلاء المعلمين إلى محافظاتهم، الجدير بالذكر، أن الوزير كان قد أصدر خلال الفترة الماضية قرارا بعودة نسبة كبيرة من المعلمين المغتربين إلى محافظاتهم والبالغ عددهم نحو 3300 معلم تقريبا كدفعة أولى، واليوم تم الإعلان عن قرار عودة الدفعة الثانية منهم.

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على الجانب الآخر، أكد المتحدث باسم الوزارة، أنه من المقرر أن يتم قبول دفعة جديدة من الطلاب الذين قاموا بالتقدم لمدارس المتفوقين، وذلك بحسب الأماكن الخالية الموجودة في هذه المدارس وبناء على التوزيع الجغرافي، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر من خلال موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت، وحتى يوم الاثنين القادم الموافق الخامس والعشرون من شهر سبتمبر الجاري، وذلك حتى يتمكن الطلاب من التقدم رغبات الالتحاق الخاصة بهم على الأماكن الشاغرة والمتاحة أمامهم في هذه المدارس.

كما دعا الطلاب الذين تم قبولهم لسرعة التقدم بالأوراق والمستندات المطلوبة لاستئناف الملف الخاص بالتقديم وتسليمه إلى المدارس، وذلك اعتبارا من يوم السبت القادم الموافق الثالث والعشرون من الشهر الجاري للعام الميلادي 2017.

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