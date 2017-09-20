إسماعيل يناقش نقل الوزارات والهيئات إلى العاصمة الإدارية الجديدة

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قام موقع مصر 365 بمتابعة الاجتماع الذي تم عقده اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل،وقد كان هذا الاجتماع من أجل أن تتم متابعة الخطة التي تم اقتراحها من أجل عملية نقل الوزارات المصرية والجهات الحكومية الأساسية المختلفة الموجودة داخل القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكان هذا الاجتماع بحضور رئيس الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية اللواء كامل الوزيري

والجدير بالذكر أن خلال هذا الاجتماع، تم استعراض بعض من الخطوات التنفيذية الأساسية الموجودة في الخطة من أجل أن يتم تنفيذ الأمر وتم طرح مجمل خطوات خطة نقل كلا من جميع الوزارات المصرية والهيئات الإدارية والحكومية من أماكنها المتفرقة إلى أماكنها المحددة في العاصمة الإدارية الجديدة وايضا تم مناقشة كل الضوابط والمعايير التي يجب أن يتم تطبيقها في هذا الصدد.

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والجدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد قام بالتصريح مؤكدا على أن نقل الوزارات المصرية وبعض الأجهزة الحكومية وبعض الهيئات الإدارية، يعتبر أمر يقتصر فقط على مجرد ان يتم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لكن هذا الأمر الهدف منه أيضاً أن يتم تطوير العمل القائم في مجمل الجهاز الإداري في جمهورية مصر العربية في ضوء الاحتياجات المختلفة التى تحتاجها الان كلا من الوزارات في مصر والهيئات الحكومية والإدارية، وقال السيد رئيس مجلس الوزراء أن ذلك سوف يتم من خلال تكوين أنظمة إدارة حديثة تسهم في أن تتم تهيئة مناخ يكون أفضل لكل العاملين والموظفين في هذه الوزرات والهيئات الإدارية وأيضا على البرامج أن تكون متعاونة حيث يجب أن تعمل على أن تحقق الاستغلال الأمثل لكل موارد الدولة البشرية وموارد الدولة المالية بما يقوم بتحقيق المصلحة العامة.

ومن جهة أخرى قام المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بالتوجيه خلال كلامه انه يجب على وزارة التخطيط أن تستمر في التنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وذلك من أجل أن يتم التأكيد على فلسفة عملية الانتقال، وأن يتم مراعاة ذلك من حيث الجهد التنظيمي المطلوب من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة.