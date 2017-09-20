الأوقاف ترد على دعوى تحريم الاحتفال بالهجرة النبوية

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تزامنا مع بدء السنة الهجرية الجديدة التي ما هي إلا ساعات قليلة وتبدأ رسميا، انطلقت بعض الدعاوى التي تؤكد تحريم الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية، ومن خلال موقعنا مصر 365 نتعرف سويا على رد وزارة الأوقاف حيال هذه الدعوى وبيان مدى صحتها من عدمه، حيث أكد رئيس القطاع الديني بالوزارة خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء الموافق العشرون من سبتمبر، أنه يتم الاحتفال بكافة الأعياد والمناسبات الدينية منذ سنوات عديدة، لافتا إلى أن الداعين لتحريم الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة لا يفقهون شيئا عن الدين، ولا يعرفون تعاليمه وأحكامه التي ينص عليها.

وأشار، إلى أن ما يردده البعض عن تحريم الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية، لا يستند إلى أية أدلة صحيحة ومجرد ادعاءات كاذبة ومضللة الهدف منها هو إثارة حالة من البلبلة بين المواطنين، لافتا إلى أن كبار العلماء لم يقوموا بتحريم الاحتفال بهذه المناسبة أو غيرها من المناسبات الدينية الأخرى، مطالبا الجميع بعدم الإنصات إلى مثل هذه الدعاوى المضللة التي باتت منتشرة على نحو كبير في الفترة الحالية، فما تكاد فتوى غريبة من نوعها تصدر حتى وتلاحقها فتوى أخرى مشابهة، وكافة هذه الفتاوى المضللة ولا تمت للدين الإسلامي بصلة بحسب ما أكده العلماء من هيئة الأزهر ووزارة الأوقاف.

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في سياق متصل، تستعد وزارة الأوقاف للاحتفال برأس السنة الهجرية اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2017، ومن المقرر أن تقام هذه الاحتفالية عقب صلاة المغرب من مسجد الحسين بحضور العديد من الشخصيات الهامة والتي يأتي في مقدمتها وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية وعددا من نواب البرلمان وآخرون غيرهم، كما وجهت الوزارة دعوة إلى شيخ الأزهر لحضور الحفل المقام اليوم، ومن المقرر أن يتم نقل هذه الاحتفالية على القناة الأولى في تمام الساعة السادسة والربع مساءا.

على الجانب الآخر، قام شيخ الأزهر بتقديم التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بحلول هذه المناسبة الدينية، سائلا المولى تعالى أن تكون السنة الهجرية الجديدة سنة خير على مصر وعلى الأمة العربية والإسلامية بأكملها تنعم فيها البلاد بالأمن والاستقرار والسلام، الجدير بالذكر أن غدا الخميس 21 سبتمبر هو موعد بداية هذه السنة الجديدة 1439.

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