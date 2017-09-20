حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع فوكس نيوز وأهم 10 رسائل فى هذا الحوار

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء حواراً تلفزيونياً مع فوكس نيوز الأمريكية، ودار الحديث حول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك فى دورتها التي بلغ عددها 72، وقام السيسي بتوجيه بعض الرسائل العامة بشأن أبرز القضايا حول العالم.
وننشر لكم الآن أبرز القضايا التي تكلم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال أبر 10 رسائل قام بتوجيهها بخصوص الأمور التي تتصل بالشأن الإقليمي والدولي من خلال النقاط التالية:
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أبرز 10 رسائل جاءت فى حوار الرئيس السيسي مع فوكس نيوز الأمريكية
ننشر لكم الان عبر موقع مصر 365 النقاط الهامة التي تكلم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتلخص النقاط فى الآتي:
- هناك قراءة خاطئة للدين الإسلامي وهي ارتكاب بعض الجماعات للتطرف والإرهاب.
- تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن الخطاب الديني وما يهدف إليه.
- هناك منظمات متطرفة تسعى إلى الشر بجانب الفكر المتطرف.
- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكاتف الجميع ضد المنظمات المتطرفة فى العالم العربي والإسلامي بأكمله.
- الكثير منا يعتقد بأن مواجهة الإرهاب تتطلب وسائل عسكرية وأمنية فقط، ولكن لمواجهة الإرهاب يجب علينا جميعاً التكاتف من أجل الوقوف ضد هذا الإرهاب.
- هناك قلة من المسلمين تسئ التصرف لنا فلا بد أن لا تشوه صورة المسلمين بسبب هذه القلة القليلة.
- أكد الرئيس السيسي بأن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن العالم بأكمله وليس عن مواطنيها فقط بل امتدت الحماية لبلاد العالم.
- نحتاج كياناً من أجل مواجهة الإرهاب بجميع مسمياته “بوكو حرام” “داعش” “أنصار بيت المقدس” فهو كله يشمل مسمى الإرهاب ويجب علينا مواجهته ومحاربته من أجل القضاء عليه.
- واضطرت مصر إلى اللجوء للقواعد العسكرية رداً على مقتل 21 قبطي بليبيا على يد داعش، وتم استخدام قواتنا خارج مصر لأول مرة رداً على داعش، ونؤكد بأننا جميعا مسؤولون عن الشعب بأكمله ويجب أن نثأر لهم.
- وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أخر نقطة فى لقاءه بأن واشنطن تحتاج مزيداً من الوقت من أجل إعلانها بأن الإخوان جماعة متطرفة، وسيتم الإعلان عن ذلك من العالم بأكمله وليس أمريكا فقط.
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