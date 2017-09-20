حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع فوكس نيوز وأهم 10 رسائل فى هذا الحوار

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء حواراً تلفزيونياً مع فوكس نيوز الأمريكية، ودار الحديث حول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك فى دورتها التي بلغ عددها 72، وقام السيسي بتوجيه بعض الرسائل العامة بشأن أبرز القضايا حول العالم.

وننشر لكم الآن أبرز القضايا التي تكلم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال أبر 10 رسائل قام بتوجيهها بخصوص الأمور التي تتصل بالشأن الإقليمي والدولي من خلال النقاط التالية:

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أبرز 10 رسائل جاءت فى حوار الرئيس السيسي مع فوكس نيوز الأمريكية

ننشر لكم الان عبر موقع مصر 365 النقاط الهامة التي تكلم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتلخص النقاط فى الآتي: