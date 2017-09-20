جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك اليوم

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يستعد الرئيس السيسي اليوم الأربعاء الموافق العشرون من سبتمبر للمشاركة في قمة مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يقوم سيادته بإلقاء بيان مصر أمام القمة، والذي يستعرض من خلاله الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في مجال حفظ الأمن، ولا سيما أنها تعد أحد أهم الدول المساهمة في قوات حفظ الأمن، ويقع ترتيبها في المرتبة السابعة كأكبر دولة مساهمة، حيث شاركت مصر في العديد من البعثات الأممية والتي وصل عددها حتى هذه اللحظة سبعة وثلاثون بعثة، بإجمالي قوات تعدت الثلاثون ألف فرد في كلا من دول آسيا وإفريقيا وأوروبا وكذلك أمريكا اللاتينية وغيرها.

كما يركز البيان المقرر إلقائه اليوم، على موقف الدولة المصرية تجاه التطورات الخاصة بعمليات حفظ السلام الأممية، وذلك بهدف التوصل إلى رؤية متكاملة لنشر السلام ومنع النزاعات والصراعات التي تشهدها الفترة الحالية، هذا ومن المنتظر أن يشارك السيد الرئيس أيضا في الاجتماع الخاص بالأوضاع الليبية والذي تنظمه الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية وإلى حلول سريعة للأزمة القائمة هناك لإنهائها.

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كما من المقرر أن يقوم الرئيس كذلك، بعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع بعض رؤساء الدول والحكومات، بهدف بحث سبل تقوية العلاقات الثنائية بين مصر و دولهم في جميع المجالات والنواحي المختلفة ولا سيما المجال الاقتصادي الذي يعد الأهم على الإطلاق، فضلا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه بعض القضايا الإقليمية والدولية المشتركة بينهم، وبحث آخر التطورات المتعلقة بها.

كما يستعد سيادته لعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي ترامب، وذلك على هامش مشاركته، ومن المنتظر أن تشهد هذه الجلسة بحث تعزيز وتقوية العلاقات الاستراتيجية بين كلا من الدولتين، إلى جانب التشاور وتبادل الآراء بينهما فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية التي تشهدها الفترة الحالية، وبخاصة كيفية مواجهة ظاهرة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية المتطرفة ودفع عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، حتى تنعم الشعوب بالأمن والاستقرار وحتى يتحقق التنمية والازدهار ويعم الرخاء على الجميع.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي كان قد ألقى خطابا أمام الأمم المتحدة بالأمس الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر، والذي كان محل اهتمام الرأي العام داخليا وخارجيا.

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