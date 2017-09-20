السيسي يناقش عمليات حفظ السلام أمام مجلس الأمن الدولي

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قام موقع مصر 365 بمتابعة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث أن قد ألقى كلمة أمام مجلس الأمن الدولي قائلا إن مصر تعد من أوائل الدول التي شاركت في عمليات حفظ السلام التي تقوم منظمة الأمم المتحدة الدولية بمتابعتها، وقد صرح أن عدد البعثات التي قد قامت مصر بالمشاركة فيها تبلغ 37 بعثة.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أن حفظ السلام لا يعتبر بديلا عن الجهود الدبلوماسية الوقائية التي يجب أن تقوم بها كل دول العالم من أجل المحافظة على السلام والاستقرار العالمي، وإنما هو من الممكن أن يكون رد الفعل المبدئي لكل أزمة دولية يمكن أن هدد السلام في العالم.

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ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال كلمته على أنه من الواجب على المجتمع الدولي أن يقوم بإعطاء الأولوية من أجل تسوية النزاعات في كل دول العالم، وقد اضاف السيسي قائلا أن مصر تقوم بدعوة المجتمع الدولي بأن يساند كل جهود تسوية النزاعات، وقد تابع كلامه مؤكدا على أن مصر حريصة على تبني استراتيجية جديدة من أجل تعديل عمل قوات حفظ السلام في العالم.

ومن جهة أخرى قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإشادة بجهود السكرتير العام للأمم المتحدة من أجل استمرار عمل عمليات حفظ السلام على النحو المطلوب، وقد أوضح خلال كلمته على ان من المفروض أن لا يكون دور الأمم المتحدة بديلا للحكومات، حيث وضح كلامه قائلا أن المقاربة بين الدول العالم اصبح امر ضروري، خاصة بعد أن دخل الإرهاب الكثير من الدول وحاول تفكيكها والإضرار بها.

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وقد قام الرئيس السيسي بالتشديد على أن عدم مراعاة خصوصيات الدول وذلك بخصوص ما يتعلق بالعمل التي تقوم به قوات حفظ السلام، لا يساعد في نجاح المهام المطلوبة من هذه القوات، ويذكر ان هذا الامر قد لا يكون عمليا خصوصا في مراحل التنفيذ، ومن خلال كلمته أمام مجلس الأمن دعا السيسي إلى إنشاء آلية تشاورية بين الأطراف الثلاثة في قوات حفظ الأمن، وهم الدول المساهمة ومجلس الأمن وسكرتارية الأمم المتحدة.