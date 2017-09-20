عاجل.. دار الإفتاء تعلن الجمعة أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1439

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قامت دار الإفتاء بالإعلان اليوم عن موعد بداية السنة الهجرية الجديدة 1439 والتي من المقرر أن تبدأ بصورة رسمية بعد غد الجمعة الموافق الثاني والعشرون من شهر سبتمبر الجاري، حيث قامت الهيئة بإصدار بيانا رسميا اليوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر والذي أعلنت من خلاله أن الدار قد قامت باستطلاع هلال شهر محرم للسنة الهجرية الجديدة بعد غروب شمس اليوم الأربعاء بواسطة اللجان الشرعية وقد تحقق لديها من نتائج جراء هذه الرؤية عدم ثبوت رؤية هلال الشهر بالعين المجردة، وعليه فإن شهر ذي الحجة سوف يأتي مكتمل أي عدته ثلاثون يوما ليكون بذلك غدا الخميس 21 سبتمبر هو المتمم له لتبدأ بذلك أول أيام السنة الهجرية الجديدة في يوم الجمعة القادم 22 سبتمبر للعام الميلادي 2017.

وقد تقدمت الدار بخالص التهنئة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة الدينية العظيمة ولأبناء الشعب المصري الكريم، ولكافة رؤساء الدول العربية والإسلامية في كل مكان، داعية رب العالمين سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعلى جميع الدول هذه الأيام باليمن والخير والبركات وأن يحفظ الشعوب ويجعلها تنعم بالأمن والاستقرار والسلام، فهو نعم المولى ونعم النصير.

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الجدير بالذكر، أن هيئة البحوث الفلكية قد قامت بالإعلان عن موعد بداية السنة الهجرية منذ أيام قليلة، حيث ذكرت في بيان رسمي لها أن يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر هو الموعد الرسمي لها، وهذا ما نفته دار الإفتاء اليوم بعدما أكدت أن يوم الجمعة وليس الخميس هو موعد أول أيام شهر محرم للعام الهجري الجديد 1439.

على الجانب الآخر، أشار أحد أساتذة معهد البحوث الفلكية خلال تصريحات صحفية له، أن العام الهجري الجديد سوف يكون 355 يوما، لافتا إلى أن مصر سوف تشهد خسوفا كليا للقمر في اليوم السابع والعشرون من شهر يوليو القادم، مؤكدا على أن شهر محرم سوف يكون ثلاثون يوما هذا العام الجديد وفقا للحسابات الفلكية، وأن شهر رمضان المبارك من المقرر أن يكون في اليوم السابع عشر من شهر مايو القادم للعام الميلادي 2018 وسوف تكون عدتها تسعة وعشرون يوما وفقا لهذه الحسابات التي آجراها علماء الفلك.