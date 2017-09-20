وزارة الإسكان تكشف عن زيادة جديدة في أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى

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خرجت بعض التصريحات من خلال الدكتورة مي عبد الحميد والتى تعمل فى منصب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بشأن أسعار وحدات الإسكان الإجتماعى فى مصر، مشيرة إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي فى مصر والتى تقدمها الوزارة سوف تشهد زيادة جديدة في الفترة المقبلة علي الأسعار.

جاء فى تصريحات وزارة الإسكان المصرية أنه قد تم فى الفترة الماضية طبقًا لخطة وزارة الإسكان دعم هذا المشروع بما وصل إلى مليار و700 مليون جنيها ، وعلى هذا قد قررت وزارة الاسكان ان يتم تغيير سياستها في الفترة القادمة وأن ترفع من أسعار الوحدات السكنية والتي تخص عملائها من محدودي الدخل على أن تكون نسبة الزيادة الجديدة بما يصل إلى 20 % والتي تعادل 30 ألف جنيه وبناءًا على تصريحات الوزارة فإن سعر الوحدة بعد هذه الزيادة سوف يصل إلى 184 ألف جنيه .

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من جهة أخرى، قد ورد في تصريحات السيدة مي عبد الحميد أنه من المقرر أن يتم حجز وحدات الإسكان الإجتماعي من قبل الراغبين ولأول مرة عن طريق الانترنت مع إدخال عدد ايضًا بعض التعديلات الجديدة المقررة على كلاً من شروط الحجز والمعايير المطلوبة والتي قد جاء من ضمنها زيادة الدخل الأقصى المقرر للحاجزين في هذه المشروعات والذي يجب أن يصل إلى 3500 جنيه للأعزب أما بالنسبة إلى المتزوج 4750 جنيه.

جدير بالذكر أن المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي قد أشارت في تصريحاتها الى أن الدولة المصرية سوف تقدم الشقق الخاصة بهذا المشروع إلى المواطنين بأسعار مناسبة على أن يكون هذا أفضل من الحجز في الوحدات الخاصة من أجل خفض معدل التضخم في البلاد مستقبلاً ولتنفيذ هدفها الرئيسي الخاص بشأن رفع أسعار الوحدات الجديدة في مشروع الإسكان الاجتماعي .

كما أوضحت عبد الحميد أنه بالنسبة إلى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي قد قرر في هذ الشأن ايضًا أنه يتم تعديل قيمة الدعم المقدمة لعملاء الوزارة من فئة محدودي الدخل حيث ارتفعت قية الدعم المقدمة من 500 جنيه ال 25000 جنيه على أن ترتفع قيمة هذا الدعم مع انخفاض الدخل.