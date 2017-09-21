إذا سقطت الجنسية هل يمكن استعادتها؟ بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل القانون رقم 26 لسنة 1975

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يتساءل الكثير هل من الممكن استعادة الجنسية بعد سقوطها، يجيب على هذا السؤال أستاذ القانون الدستوري الدكتور شوقي السيد بخصوص استعادة الجنسية بعد إسقاطها عن أي مواطن وذلك بعد تعديل أحكام قانون رقم 26 لعام 1975م بشأن الجنسية.

هل من الممكن استعادة الجنسية بعد إسقاطها

أجاب الدكتور شوقي السيد بعد موافقة مجلس الوزراء على سحب الجنسية من خلال تعديل أحكام القانون رقم 26 لعام 1975م، ليجيب عن حالة استعادة الجنسية بعد إسقاطها، بأنه يجوز رد الجنسية بعد سقوطها بمضي خمس سنوات من تاريخ سحبها وفقاً لأحكام المادة 18، ومن الممكن رد الجنسية قبل انتهاء الخمس سنوات ولكن بقرار من رئيس الجمهورية.

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كما أجاب الدكتور شوقي السيد بانه من الممكن سحب قرار الإسقاط بقرار وزير الداخلية فى حالة أن سحبها كان بناء على غش أو خطأ، ويمكن لوزير الداخلية أيضاً رد الجنسية لمن فقدها بعد اكتسابه لجنسية أجنبية وذلك بعد الإذن له.

ووفقاً لأخر التعديلات التي تمت بخصوص قانون الجنسية لا يجوز لمن حكم ضده بحكم قضائي بالانضمام لجماعة تضر الدولة باستعادة جنسيته مره أخري، والإدانة لا تزال قائمة حتى بعد خروجه من السجن أو مضي خمس سنوات على سحب الجنسية، وأكد شوقي على أنه سيتم تحديد ذلك بعد التعديلات النهائية على قانون الجنسية.

والجدير بالذكر أن مشروع قانون الجنسية نص على إسقاطها فى حالة اكتسابها عن طريق الكذب أو الغش، كما نص على إسقاطها بعد صدور حكم قضائي بالانضمام لجماعة تضر الدولة أو الانضمام لمنظمة أو عصابة سواء كانت داخل مصر أو خارجها، وكل الهدف منها المساس بأمن البلاد والمساس بالنظام العام.

وقد ورد أن مشروع قانون الجنسية الجديد نص على زيادة المدة التي يمكن سحب الجنسية المصرية من أجنبي قد اكتسبها بالزواج وأصبحت 10 سنوات بعد أن كانت خمس سنوات فقط، كما تم إضافة سنه لتصبح سنتين على اكتساب الجنسية تبعاً لوالدته، وتم حذف الأولاد البالغين واكتفوا بالقصر فقط، كما تم إضافة بند تحت مسمي إسقاط الجنسية فى حالة صدور حكم بالإدانة فى جريمة تضر الدولة أو أمن الدولة سواء من خارج مصر أو من الداخل.