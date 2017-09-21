أخبار الطقس اليوم الخميس.. درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات مصر

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جاء فى البيان الصادر من قبل خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الخميس أنه بالنسبة إلى أخر أخبار الطقس المتوقعة من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من الارتفاع فى درجات الحرارة حيث ورد أنه سوف ترتفع درجات درجات الحرارة خلال اليوم يصبح الطقس مائل للحرارة على أغلب مناطق السواحل الشمالية.

كما توقع خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن يصبح الطقس حار على كلاً من مناطق الوجه البحري ومحافظة القاهرة وأنها سوف تمتد حتى تصل إلى مناطق شمال الصعيد كما تشهد محافظات جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة فى ساعات النهارا وتنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف ليلا .

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كما ورد في بيان هيئة الأرصاد أنه يتوقع أن تقل الرؤية الصباحية خلال اليوم الخميس بسبب الشبورة المائية وذلك فى ساعات الصباح الباكر حيث يتوقع الخبراء أنه سوف تسود الشبورة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، أما بالنسبة إلى السحب من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال اليوم على كافة مناطق السواحل الشمالية ، وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة إلى أخبار الطقس المتوقعة على حالة البحرالمتوسط فقد أعلن الأرصاد أنها سوف تكون معتدلة مع وجود ارتفاع متوقع على حركة الموج حيث يتوقع أن تتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين ، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فقد أكد الخبراء أنها سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، وعن حالة الرياح المتوقعة فقد جاء أنها سوف تكون سطحية على كلا البحرين حيث يتوقع أن تكون شمالية غربية.

وقد جاء فى بيان هيئة الارصاد أنه سوف تشهد البلاد ارتفاع جديد في درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة خلال اليوم الخميس على أغلب محافظات ومدن مصر حيث جاءت كما أعلنها الخبراء كالتالي:

القاهرة 25 37

بلطيم 24 31

وسط الدلتا 24 37

الاسكندرية 23 32

مطرح 21 30

السلوم 20 30

السويس 23 37

رأس سدر 26 37

دمياط 24 31

العريش 21 32

سيوة 22 38

طابا 21 33

كارتين 17 30

بورسعيد 25 32

رفح 21 31

الاسماعيلية 22 37

الطور 25 38

شرم الشيخ 25 37

نخل 18 34

نويبع 26 35

الغردقة 28 38

بنى سويف 23 37

المنيا 23 38

راس حدربة 26 35

حلايب 27 34

مرسى علم 26 37

الفيوم 24 37

اسيوط 21 39

سوهاج 23 40

اسوان 24 41

ابو سمبل 24 41

الوادى الجديد 23 39

قنا 24 40

الاقصر 24 40

شلاتين 25 36

أبو رماد 26 36.