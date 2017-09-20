رأس السنة الهجرية تغلق “محلات الخمور” في مصر مساء اليوم

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رصد موقع مصر 365 قرار الحكومة المصرية بإغلاق جميع محلات بيع الخمور وبيع المواد الكحولية بالإضافة إلى إغلاق البارات والملاهي الليلية على مستوى جمهورية مصر العربية بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية برأس السنة الهجرية، أعلنت هذه بعض من المصادر الأمنية المسؤولة في البلاد.

حيث أصدرت شرطة السياحة والآثار في جمهورية مصر العربية قرار بإغلاق محلات بيع الخمور والمواد الكحولية بالإضافة إلى الملاهي الليلية وجميع البارات على مستوى محافظة جمهورية مصر العربية اعتبارا من مساء اليوم العشرين من شهر سبتمبر الجاري الموافق يوم الأربعاء إلى غروب شمس غدا الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الجاري الموافق يوم الخميس بسبب احتفال البلاد برأس السنة الهجرية.

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وأوضحت المصادر الأمنية المصرحة بخبر إغلاق محلات بيع الخمور والمواد الكحولية يأتي ضمن اللوائح المنظمة إلى منح الرخص من قبل وزارة السياحة المصرية الخاصة بعدم فتح محلات الخمور أو تشغيل الملاهى الليلية والبارات المخصصة لبيع الخمور وتناولها في المناسبات الدينية، وأضاف المصدر الأمني أن قرار الغلق يبدأ من جميع المنشآت السياحية التي تحمل نجمة إلى المحلات والمنشآت السياحية الخمس نجوم يشملهم أيضا قرار الغلق الصادر من الحكومة المصرية بالغلق اليوم، حيث من أهم الشروط هو عدم تقديم أي خمور أو مواد كحولية تنفيذا لهذا القانون.

وأوضحت المصادر الأمنية أن قرار عدم بيع الخمور والمواد الكحولية يبدأ إخطار المحلات المخصصة لهذا الغرض بالإضافة إلى الملاهي الليلية والبارات والمنشآت السياحية التي تبدأ من نجمة إلى فئة الخمس نجوم، وأضاف المصدر الأمني أن الجهات المخالفة لهذا القرار سيتم معاقبتها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدها.

والجدير بالذكر أن القانون المصري يحظر بيع وتجارة الخمور في جمهورية مصر العربية حيث أن الدين الإسلامي حرمها بالإضافة إلى الديانة المسيحية التي تلعنها ومع ذلك يتم تداولها وبيعها بل وشربها في مصر.

أوضحت المعلومات والإحصاءات أن سبع محافظات على مستوى جمهورية مصر العربية راجت فيها تجارة بيع الخمور والمواد الكحولية وصار لها محلات ومنافذ بيع تقارب من الألف منفذ لتقدم فيه أفخر أنواع الفودكا والنبيذ المضروب والأصلي.