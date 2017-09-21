عرض مجموعة من الأدعية بمناسبة العام الهجري الجديد

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يفضل كثير من المسلمين بدء المناسبات الدينية بذكر الكثير من الأدعية التي تحمل معها أمانيهم التي يتقربون بها إلى الله ويطلبون منه الاستجابة وخصوصا في مناسبة بدء العام الهجري الجديد مع بداية أول ليالي من ليالي السنة الهجرية.

ينشر موقع مصر 365 العديد من الأدعية الواردة عن السلف بالإضافة إلى الأدعية التي وردت في السنن التي يفضل بدء العام الهجري الجديد بها 1439، حيث يعد الدعاء من أفضل العبادات لبدء العام الهجري الجديد والتضرع إلى الله سبحانه الله ونسأله المغفرة عن جميع ذنوب السنة الماضية، وأن يثبت قلوبنا في العام الهجري الجديد على الطاعة والعبادات، كما نتمنى من الله عز وجل العديد من الأمنيات الصالحة للعام الجديد.

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ومن هذه الأدعية المستحبة في ليلة رأس السنة الهجرية بسم الله الرحمن الرحيم، وصلَّ اللهم وسلم على نبيا محمد وصحبه أجمعين اللهم ما عملت من عملٍ في السنة الماضية ولم ترضهُ فأغفرته لي ونسيته لي مع قدرتك على معاقبتي ودعوتك التوبة فتقبلها مني يارب العالمين.

اللهم إني استغفرك من ذنوبي فأغفر لي ذنوبي كلها، اللهم وما عملت من عملٍ ترضاهُ وعدتني عليه بالغفران والثواب فتقبَّلته مني برحمتك يا أرحم الراحمين، ولم تقطع رجائي منك يا كريم، وصلَّ اللهم وسلم على نبيا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم.

اللهم نور قلوبنا ونفوسنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا، وأنر قبورنا بعد موتنا واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وأهل قيام الليل، وأهل الجنة وأهل عليين وأنعم علينا برؤية نبيا في الدارين وأن نسير على خطاه يا رب العالمين.

اللهم يا رب سبب لنا الأسباب لتقضي عنا الدين وتغنينا من الفقر، وتكفينا مذلة السؤال في الدارين اللهم آمين، اللهم إني أسألك بك وأقسم عليك يا ربنا بنك أن تصلي وتسلم وتبارك على نبينا محمد وجميع أنبياءك وسائر المرسلين اللهم آمين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين، وأن تغفر لنا ما مضى وتحفظنا فيما بقي، اللهم هذه سنة جديدة مقبلة علينا ولم نعمل في ابتدائها عملا يقربنا إليك زلفى وحسن مآب غير ترضعنا إليك، فنسألك يا رب العالمين أن توفقنا لما تحبه وترضاه عنا من قيام لك من طاعتك، وأنعم علينا بالإخلاص في عبادتك يا رب العالمين.