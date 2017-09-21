الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تبدأ عمليات الإحلال والتجديد

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قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس “ممدوح رسلان”، أن عملية الإحلال والتجديد لعام 2017-2018 والتى تمر بها الشبكة حالياً تحتوى على 286 مشروعا بمحطات مياه الشرب، بالإضافة إلى 324 مشروعا بشبكات المياه، إلى جانب 81 مشروعا لمحطات الصرف الصحى، 305 مشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى.

وأشار “رسلان”، أن أعمال الإحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى تسعى إلى الاستفادة الكاملة من الطاقات التصميمية للمحطات وضمان طول عمرها الافتراضي، وتتضمن إحلال وتجديد الأجزاء المدنية لمحتويات المحطة، وإحلال وتجديد للأجزاء الكهروميكانيكية كالطلمبات و لوحات الضغط العالي والمنخفض و مضخات غاطسة، وعن تطوير شبكات المياه والصرف الصحي قال “رسلان”، أنه سيتم تبديل المواسير المنتهية الصلاحية لتقليل الفاقد، بالإضافة إلى إحلال المواسير لاستيعاب التصرفات المستقبلية.

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وأوضح “رسلان”، أنه سيتم صيانة ورفع كفاءة ما يقرب من 150 محطة سنويا، تم تحديدها وفقاً لضوابط كفاءة وتشغيل المحطات مع التركيز على أن تكون الأولوية للمحطات التي تقل كفاءتها عن 60%، ومن المنتظر حصول 150 محطة على شهادة الإدارة الفنية الدائمة TSM خلال العام الجاري، والتي تعطى لمحطات مياه الشرب الملتزمة بتنفيذ معايير الجودة خلال عملها.

ومن منطلق شعور الدولة بالأهمية الكبيرة لإعادة هيكلة وتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن إنجاز الأهداف الإستراتيجية المنتظر تنفيذها لصالح رجل الشارع المصري، ومن وراء هذا الهدف رأت الدولة إنشـاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك بعد أن تم قرارات جمهورية في عام 2004.

وتم إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تكون تابعة وتصبح لها الشخصية الاعتبارية وتقع تحت أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية الموضوعة مسبقاً.

ووفقاً للمادة الثالثة من القرار الجمهورى المشار اليه تم تحويل الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام لمياه الشرب والصرف الصحى الى شركات تتبع للشركة القابضة والتى تخضع لمواد قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ليصبح عدد الشركات التابعه للشركة القابضة 25 شركة تخدم 27 محافظة .