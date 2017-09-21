تأمين “السيسي” خلال نيويورك اذهل العالم

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كشف موقع مصر 465 عن كل تفاصيل رحلة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك من أجل حضور اجتماعات الجمعية العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة الدولية، ومن ضمن الأمور التي تم متابعتها هو أمن الرئيس وسلامته خلال الرحلة.

والجدير بالذكر ان صقور مصر المسؤولين عن وضع الخطة الأمنية للرئيس عبد الفتاح السيسي قاموا بوضع ب خطة تأمينية مذهلة للرئيس في اثناء مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد شهد من جميع الخبراء الأمنيين إنها كانت خطة محكمة ومحترفة جدا من أجل تأمين الرئيس، حيث أن تم التأمين قبل أن يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك بحوالي عشرة أيام كاملة، حيث سافر خلال هذه الفترة البعض من فريق تأمين الرئيس، وذلك من اجل ان يقوموا بمعاينة مقر إقامته، وأيضا عاينوا خطوط سير انتقالات الرئيس خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، وقاموا بتأمين ومعاينة أماكن اللقاءات والمقابلات المختلفة التي من المقرر أن يجريها الرئيس مع بعض الملوك والرؤساء وبعضا من المسؤولين الكبار في بعض الدول التي تم الاتفاق على اللقاء معهم بطريقة مسبقة.

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ويذكر أن الفريق الأمني الذي رافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإخضاع أي شخصية لمجموعة كثيفة من الإجراءات الأمنية من خلال استخدام الأجهزة الحديثة، ومن الاجهزة التي تم استخدامها من أجل مراعاة الضوابط الأمنية كان المسح الذري والمسح الإشعاعي، وقد قام الفريق الأمني بمنع استخدام الهواتف المحمولة في أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي منعا باتا، وايضا قام الفريق الأمني بمنع الأشخاص المتواجدين حول الرئيس عبد الفتاح السيسي باصطحاب أي نوع من الشنط أو الأوراق أو الأقلام، حيث قام الفريق الأمني نفسه بتوفيرها تلك الأشياء للزائرين، حيث أنهم كانوا في اتم الاستعداد لمقابلة أي موقف طارئ بجاهزية تامة وإعداد مسبق من خلال آليات قامت برصد بأدق التفاصيل.

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ومن جه أخرى فقد كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يملك جدول منشغلا جدا خلال زيارة نيويورك حيث كان يعمل حوالي 19 ساعة يوميا من أجل أن يقوم باللقاء مما جعل الفريق الأمني يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم