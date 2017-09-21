الأرصاد الجوية تكشف عن مدة فصل الخريف هذا العام

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جاء فى البيان الصادر من خلال هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع بداية من يوم غد أن تشهد البلاد اعتدال خريفي على أن يبدأ هذا الفصل الخاص بهذا بعام 2017، غدًا فى تمام الساعة 8:02 مساءً بتوقيت جرينتش حيث يشعر بهذا الجو كلاً من كافة دول الوطن العربى بالإضافة إلى جميع الدول التابعة إلى النصف الشمالى للكرة الأرضية وتبدأ درجات الحرارة فى التغيير.

جاء فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة إلى فصل الخريف من المتوقع له أن تستمر مدته هذا العام نحو 89 يومًا و20 ساعة و26 دقيقة أي ما يعادل حوالي “3 شهور و28 يومًا” حتى يتغير المناخ ويبدأ الانقلاب الشتوي والذي توقع الأرصاد أن يبدأ يوم 21 من شهر ديسمبر القادم.

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من جهة أخرى، كشفت الجمعية الفلكية الموجودة في جدة، مؤخرا أنه بالنسبة إلى حالة الشمس فى تلك الفترة من المتوقع أن تكون واقعة مباشرة فوق خط الاستواء للأرض على أن تكون قادمة بشكل ظاهري من جهة شمال السماء ثم تتجه إلى جهة الجنوب، وقد عللت الجمعية الفلكية السبب وراء ذلك هو حدوث الاعتدال لميلان محور دوران الكرة الأرض حول نفسها والذي يعادل مقدار 23.5 درجة بالإضافة إلى دورانها المتواصل والمعروف حول الشمس، حيث يحدث الاعتدال عندما يكون محور دوران الكرة الأرض فى وضعية معتدلة بحيث لا تكون مائلاً بعيدًا عن الشمس ولا تكون ايضًا مائلاً باتجاهها.

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كما ورد أن الشمس من المتوقع لها أن تشرق يوم الاعتدال الخريفي وتأتي نقطة اشراقها من نقطة الشرق تمامًا أما بالنسبة إلى الغروب سوف تغرب فى نقطة الغرب تمامًا، وعن دمة الليل والنهار ورد أنهما سوف يكونا متساويين فى كامل أنحاء العالم مع عدم استمرار هذا التساوي طويلاً وذلك بسبب حركة الأرض الدائمة حول الشمس.

أما فى خلال شهر أكتوبر سوف يحدث تغيير دراماتيكي، حيث أكد الخبراء أن الشمس سوف تشرق من الأفق الجنوبي الشرقي بينما تغرب من الأفق الجنوبي الغربي ليترتب على هذا تراجع عدد ساعات النهار وزيادة ساعات الليل فى نصف الكرة الشمالى، وسيبدأ محيط القطب الشمالى فى التجمد، وتبدأ الطيور في الهجرة وتبدأ الكائنات في البيات الشتوي كما ورد أن الجليد فى القطب الجنوبى سوف يبدأ فى الذوبان بسبب تغير الفصول وارتفاع درجات الحرارة.