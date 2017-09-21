زيادة أسعار تذاكر دخول المصريين إلى المناطق الأثرية للضعف

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ورد أن المجلس الأعلى للآثار، قد أعلن عن وجود زيادة جديدة فى أسعار التذاكر الخاصة بدخول الاشخاص المصريين إلى المناطق الأثرية والمتاحف وغيرها من الأماكن الأثرية المنتشرة بالبلاد، حيث جاء أنه قد تقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادة على تذاكر الدخول فى كلاً من معبد أبو سمبل فى يومى 22 فبراير و22 أكتوبر، بالإضافة إلى دخول الهرم الأكبر وايضًا زيارة مقابر وادي الملوك، وذلك اعتبارا من يوم 15 أكتوبر وذلك بدلا من مطلع شهر نوفمبر 2017.

جاء فى تصريحات الآثار أنه قد تقرر أن تكون تذكرة دخول معبد أبو سمبل فى كلاً من يومي 22 فبراير و22 أكتوبر وتحديدًا بالنسبة إلى غير المصريين سواء أجانب أو عرب بسعر 240 جنيها وذلك على الفرد الواحد وقد تم تحديد السعر بالنسبة إلى الطالب الأجنبي على أن تكون بـ 120 جنيها.

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وقد انضم للائحة متحف الطفل بالمتحف المصري الموجود في التحرير حيث تم الموافقة علي إقامة أعياد الميلاد للأطفال فى الفترة القادمة داخل المتحف من أجل زيادة نسبة الموارد المالية المتوقعة للوزارة، وسوف يكون رسوم الحفلة ألف جنيه بحد أقصى على أن يكون عدد الأطفال في هذا الحفل حوالي 100 طفل، ويتم إدارة الحفل تحت إشراف إدارة المتحف.

كما تقرر أن يتم تشغيل طفطف القلعة وذلك بعد مواعيد العمل الرسمية، فى وجود الحفلات وغيرها حيث جاء أن أسعار التشغيل في أثناء وجود حفلات وغيرها من المناسبات سوف يكون بمبلغ 1500 جنيه وذلك بالنسبة لو كانت الحفلة عقد قران وزواج، أما فى الحفلات الأخرى سوف يكون بـ2500 جنيه بحيث تكون سعر التذكرة للفرد المصري 5 جنيهات، أما بالنسبة إلى الأجنبي فسوف تكون بحوالي 10 جنيهات للأجنبي، وسوف يتم استخدام الطفطف فى الإعلانات، كما تقرر رفع سعر التذكرة في الزيارة المسائية بزيادة 50% مقارنة بالأسعار الصباحية.

وتم فتح متحف السويس خلال شهري سبتمبر وأكتوبر مساء كل يوم خميس من كل أسبوع، وتقرر فرض رسوم عند زيارة متحف سوهاج بعكس السابق لتكون بحوالي 60 جنيه للأجانب و30 جنيها للطالب الأجنبي، و10 جنيهات للمصريين و5 للطالب المصري، وبالنسبة إلى تذكرة الأهرامات قد بلغت نحو 10 جنيهات للمصريين، أما بالنسبة للطلاب فهي بـ5 جنيه، وعن المتحف المصري بلغ سعر تذكرته 5 جنيه للطالب و10 جنيهات بالنسبة للمصريين، وعن متحف قصر المنيل فسوف تكون تذكرة الطالب بـ10 جنيه والمواطنين بـ 20 جنيه.