تعرف علي موعد الاجازات الرسمية فى مصر خلال العام الدراسي الجديد 2017/2018

Advertisements

تستعد جميع الأسر المصرية فى الوقت الحالي إلى العام الدراسي الجديد حيث أنهت معظم الأسر أغلب استعداداتها الخلية لإستقبال المدارس والعام الدراسي الجديد 2017/2018، كما تستعد المدارس بكافة أنواعها سواء حكومية أو خاصة أو التجريبية من أجل استقبال كافة التلاميذ سواء كما سبقتها في هذا الشأن قبل عدة أيام الجامعات ايضًا.

هناك عدد من المناسبات التي اعتاد المصريين على الاحتفال بها خلال الشهور الدراسية كما تقوم الدولة بدورها بالإعلان أن هذه الأيام إجازة بأجر سواء بالنسبة للعاملين داخل القطاع الحكومي أو العاملين داخل القطاع الخاص بالإضافة إلى منحهم إجازات رسمية للطلاب والطالبات، وعلى هذا يبحث الكثيرين فى بعض الاوقات أيام العطلات الرسمية التي تم الإعلان عنها رسميا حتى يتمكنوا من ترتيب عدد من الأمور المتعلقة بهم وأبنائهم خلال العام الدراسي الجديد 2017/2018.

Advertisements

اقرأ ايضًا.. “بنك ناصر الاجتماعي” يطلق برنامج تمويل المصروفات الدراسية

بالنسبة إلى توقيت الإجازات الرسمية التي قد صرحت عنها الحكومة والتي تعد أجازات رسمية سواء للطلاب بكافة الفئات او الجامعات أو بالنسبة إلى العاملين والموظفين والمقرر خلال العام الدراسي الجديد فهو كالتالي:

أجازة رأس السنة الهجرية: ورد أنها سوف توافق يوم الخميس 21/9/2017. أجازة 6 أكتوبر: ورد أنها سوف توافق يوم الجمعة 6/10/2017. أجازة المولد النبوي: ورد أنها سوف توافق يوم الجمعة 1/12/2017 . أجازة عيد الميلاد: ورد أنها سوف توافق يوم الأحد 7/1/2018. اجازة عيد الشرطة: ورد أنها سوف توافق الخميس 25/1/2018. اجازة يوم شم النسيم: ورد أنها سوف يوافق يوم الاثنين يوم 9/4/2018. أجازة عيد تحرير سيناء: ورد أنها سوف توافق يوم الأربعاء 25/4/2018. اجازة عيد العمال: ورد أنها سوف توافق يوم 1/5/2018.

وعلي هذا تهني أسرة موقع “مصر 365” جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالعام الدراسي الجديد كما تهنئكم ببدء العام الهجري متمنين للجميع التوفيق والسداد.