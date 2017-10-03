بالخطوات.. تعرف علي طريقة استخراج بطاقة تموينية جديدة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب الحجز من أجل التقديم لاستخراج بطاقة تموينية جديدة لكي يتم إضافة كافة أفراد الأسرة الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة باستخراج البطاقات التموينية، والتى يتم من خلالها صرف السلع التموينية المدعمة من قبل وزارة التموين والتي تم الإعلان عنها من قبل.

قامت وزارة التموين والتجارة بالإعلان عن طرق إستخراج البطاقة التموينية من جميع المواطنين وكانت هذه الخطوات كالأتي:

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يجب على العميل أن يقوم بالذهاب بشكل شخصي إلي مكتب التموين التابع له من أجل أن يتمكن من إحضار مرفق به بعض المستندات . جاء أنه يجب علي العميل إحضار صور بطاقة الرقم القومي والتي تخص رب الأسرة بالإضافة إلى الزوجة. جاء أنه يجب على العميل أن يقوم بإحضار صور بطاقات أو إحضار صور شهادات ميلاد الرقم القومي والتي تخص المستفيدين. قد ورد أنه بالنسبة إلى المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية يجب أن يوافق القرار الوزاري الذي يحمل رقم 84 لسنة 2009. جاء في إعلان وزارة التموين والتجارة أنه يجب أن يذهب المواطن من أجل إستلام البطاقة التموينية التابعة له من خلال مكتب التموين وذلك بعد أن يتم طباعتها بشكل نهائي من قبل الشركة المنفذة.

من جهة أخرى ورد أنه يمكن للحاصلين على بطاقات التموين و فقدوها لأي سبب أن يتقدموا بطلب من أجل الحصول علي بطاقة تموينية أخرى بديلة أو السادة الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية يمكنهم الحصول علي غيرها ايضًا.

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ورد فيما يخص البطاقات التموينية الجديدة أنه قد تم فتح الأبواب أمام السادة الراغبين وتحديدًا أمام الأسر الغير مقيده تموينياً حتى الآن على ذمة وزارة التموين بعد الاعتماد بشكل رسمي من قبل الوزارة، حيث جاء أنه يجب على المواطن أن يتقدم بطلب خاص من قبل مكتب التموين والذي يتبع له من أجل تحرير النموذج الرسمي من قبل وزارة التموين لاستخراج بطاقة جديدة.