أخبار الطقس اليوم الجمعة.. درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات مصر

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية فى أخر أخبار الطقس المتعلقة بحالته اليوم الجمعة إنه يتوقع أن تشهد البلاد حالة من الطقس المعتدل خلال ساعات النهار، حيث أكد الأرصاد على أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في انخفاضا تدريجيا عن المعتاد من أجل أن يسود خلال ساعات النهار طقس معتدل وذلك على أغلب السواحل الشمالية على أن يكون الطقس مائل للحرارة وذلك على مناطق الوجه البحرى ومحافظة القاهرة.

ثم يتوقع الأرصاد أن يكون الطقس حار على كافة مناطق ومحافظات شمال الصعيد وأنه بالنسبة إلى محافظات جنوب الصعيد يتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة خلال النهار ثم تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف ليلا، كما جاء فى أخبار الطقس اليوم أنه من المتوقع أن تقل الرؤية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك على أغلب المناطق المتفرقة والمعتدلة من شمال البلاد.

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كما يتوقع أن تظهر فى الأفق خلال اليوم السحب المنخفضة والمتوسطة وذلك سوف يكون على أغلب السواحل الشمالية وبالنسبة إلى حركة الرياح توقع الأرصاد الجوية على أن كون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها خلال اليوم على جنوب سيناء بالإضافة إلى شمال الصعيد كما ورد أنه سوف تنشط حركة الرياح اليوم على خليج السويس بالإضافة إلى البحر الأحمر مما يؤثر فيه ويؤثر على حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدي إلى اضطرابها.

أما فيما يخص حالة البحر المتوسط ورد أنه يتوقع أن تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة وأنه سوف ترتفع حركة الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون مضطرب وأن يشهد البحر ارتفاع فى حركة الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية على كلا البحرين بحيث تكون شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الجمعة فهي كالتالي:

القاهرة 25 34

وسط الدلتا 25 34

الاسكندرية 21 29

مطرح 20 28

السلوم 20 28

دمياط 24 29

بلطيم 21 29

وسط الدلتا 25 34

العريش 19 31

رفح 18 29

رأس سدر 25 35

طابا 20 32

الاسماعيلية 23 34

السويس 22 35

سيوة 19 33

بروسعيد 24 29

كارتين 16 31

الطور 24 34

مرسى علم 27 37

نخل 17 33

نويبع 27 36

الفيوم 24 35

بنى سويف 24 36

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 28 38

سوهاج 24 40

المنيا 23 37

اسيوط 22 38

اسوان 28 41

قنا 24 41

الاقصر 25 41

ابو سمبل 24 41

ابو رماد 26 36

راس حدربة 26 35

الوادى الجديد 27 39

شلاتين 26 36

حلايب 28 34.