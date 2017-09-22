تعرف على مواعيد الامتحانات والإجازات للعام الدراسي الجديد 2017/2018

Advertisements

ساعات قليلة تفصل الطلاب عن استقبال العام الدراسي الجديد 2017/2018، والذي من المقرر أن ينطلق رسميا غدا السبت الموافق 23 سبتمبر، ومن خلال موقعنا مصر 365 نتعرف سويا على المواعيد الخاصة بالامتحانات لكلا من الفصل الدراسي الأول والثاني بالنسبة للصفوف التعليمية المختلفة، ومواعيد الإجازات الرسمية وموعد اختبارات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي، وذلك على النحو التالي:

أولا: اليوم الثالث والعشرون من سبتمبر الجاري 23/9/2017، هو الموعد الرسمي لبدء العام الدراسي الجديد 2017/2018.

ثانيا: اليوم الثلاثون من شهر ديسمبر المقبل 30/12/2017، هو الموعد الرسمي لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول.

ثالثا: اليوم الثامن عشر من يناير القادم 18/1/2018، من المقرر أن يكون موعد نهاية الفصل الدراسي الأول لمختلف المراحل التعليمية، الجدير بالذكر أن مدة الدراسة الفعلية للتيرم الأول كما اعلن وزير التربية والتعليم تبلغ مائة يوم.

رابعا: اليوم العشرون من يناير المقبل 20/1/2018، من المقرر أن يكون أول أيام إجازات نصف العام، وسوف تستمر على مدار أسبوعين تقريبا، لتنتهي في الأول من شهر فبراير القادم للعام 2018.

خامسا: اليوم الثالث من شهر فبراير المقبل 3/2/2018، هو الموعد الرسمي لبداية الفصل الدراسي الثاني للطلاب.

سادسا: اليوم الخامس من شهر مايو المقبل 5/5/2018، من المقرر أن يكون الموعد الرسمي لبداية اختبارات نهاية العام بالنسبة لصفوف النقل.

سابعا: اليوم الواحد والثلاثين من شهر مايو القادم 31/5/2018، من المقرر أن يكون الموعد الرسمي لانتهاء الفصل الدراسي الثاني.

ثامنا: اليوم التاسع عشر من شهر مايو القادم 19/5/2018، هو الموعد الرسمي لبداية امتحانات طلاب الدبلومات الفنية.

تاسعا: اليوم الثاني من شهر يونيو القادم 2/6/2018، هو الموعد الرسمي لبداية اختبارات الثانوية العامة.

الجدير بالذكر، أن المدة الخاصة بعدد أيام الدراسة بالنسبة للفصل الدراسي الثاني تصل إلى تسعة وتسعون يوما، فيما يصل إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية بالنسبة لكلا من الفصلين الأول والثاني إلى مائة تسعة وتسعون يوما بواقع أربعة وثلاثين أسبوعا، والأسبوع الأخير من الدراسة يتم تخصيصه للمراجعة، وهذه البيانات كانت قد أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في وقت مسبق تزامنا مع اقتراب موعد بدء الدراسة.

Advertisements

اقرأ أيضا : وزير التربية والتعليم يعلن عن نظام جديد للمدارس في 2018