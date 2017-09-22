وزارة الداخلية تضع خطة تأمين شاملة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2017/2018

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بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وفي إطار الحرص على سلامة الطلاب، قامت وزارة الداخلية بوضع خطة تأمين شاملة والتي تستهدف تأمين الطلاب على أعلى مستوى أثناء الذهاب والعودة إلى المدارس والجامعات خلال اليوم الأول من الدراسة، حيث أكد أحد المصادر الأمنية لموقعنا مصر 365، أن وزير الداخلية أصدر تكليفات بذلك، كما أمر بتكثيف الخدمات المرورية تجنبا لحالات الزحام الشديد و التكدسات المرورية.

وأشار المصدر أن هذه الخطة المرورية والأمنية تمت تحت إشراف الوزير اللواء مجدى عبد الغفار، وتعتمد على مجموعة من المعايير الأساسية والتي يأتي على رأسها تحقيق السيولة المرورية على مستوى الميادين المختلفة، نظرا لزيادة الكثافات المرورية التي يشهدها العام الدراسي، ولا سيما خلال فترات توجه الطلاب إلى المدارس الخاصة بهم وأثناء عودتهم منها.

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وأوضح، أن الوزير قد أصدر تكليفات القيادات إدارة المرور المنتشرة على مستوى الجمهورية، بضرورة المتابعة الميدانية للحركة المرورية على مدار اليوم بأكمله، والتعامل مع الكثافات المرورية على نحو سريع، هذا إلى جانب القيام بالحملات المرورية حتى لا يقوم أيا من الأشخاص بالانتظار أمام المحيط الخاص بالمدارس، وأضاف، أن هذه الخطة الأمنية تتضمن كذلك تعزيز الخدمات الأمنية المختلفة وتحديدا في أماكن المدارس، بهدف ضبط أي مخالفات من شأنها أن تحدث وتؤدي إلى الإخلال بالأمن العام.

كما أكد على أنه قد تم نشر عددا من الضابطات ولا سيما المتخصصين في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة أمام البوابات الخاصة بالمدارس والجامعات المختلفة لتأمين الطالبات والتصدي لأية مضايقات قد يتعرضن لها سواء أثناء الذهاب أو العودة من المدارس، كما أشار إلى أن الخطة تضمنت كذلك القيام بحملات يومية بالمحيط الخاص بالمدارس، وذلك لرفع جميع الإشغالات الموجودة في هذه الأماكن والعمل على ضبط الباعة الجائلين وعربات المأكولات التي تبيع وجبات غير صحية للطلاب، حرصا على سلامتهم، وتأتى هذه الخطوة بالتعاون مع إدارات شرطة التموين.

وفى النهاية أكد على أن وزير الداخلية قد أصدر توجيهات إلى مساعديه ومديري الأمن بمتابعة تنفيذ هذه الخطة الأمنية الموضوعة للتأكد من انتظامها، على الجانب الآخر قامت وزارة التربية والتعليم هي الأخرى بإعلان حالة الطوارئ استعدادا لبدء الدراسة والتي من المقرر أن تنطلق خلال الساعات القليلة القادمة.