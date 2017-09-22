بدء العمل بالتذاكر الملونة في مترو الأنفاق

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منذ عدة أيام قد أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن تفاصيل استعداداتها من أجل العام الدراسي الجديد والتي قد جاء من ضمنها أن يتم طرح تذاكر المترو الملونة حيث يتم طرح التذاكر بعدد من الألوان لعدد من الفئات لكي يتم التمييز بينهم وعلى هذا نطرح لكم من خلال موقعنا موقع “مصر 365” تفاصيل ما وصلت إليه إدارة المترو حتي الآن.

ورد إلينا أن الشركة المصرية والتي تختص في إدارة وتشغيل مترو الأنفاق بجميع فروعه المنتشرة بالعديد من المناطق أنها قد بدأت رسميا بالعمل في طرح التذاكر الملونة المذكورة وأنا قد طرحت جميع التذاكر بكافة فئاتها المختلفة التي قد تم تصميمها خصيصًا من أجل مستحقى التخفيضات سواء كان هؤلاء المستحقين من الفئات العسكريين أو من كبار السن أو من الصحفيين بالإضافة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة.

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ورد في أحدث تصريحات خارجة من قبل السيد المهندس على الفضالى والذي يعمل في منصب رئيس شركة مترو الأنفاق أنه قد تقرر تطبيق التذاكر الملونة التي تم الإعلان عنها وذلك من أجل التيسير على السادة الركاب والذين لهم الحق فى التخفيضات حتى يتم التمكن من تمييز كل تخفيض من هذه التذاكر بلون معين ولكي يتم تسهيل المهم الواقعة على مفتشى المترو مع استمرار زيادة أعداد الركاب من أجل اكتشاف المخالفات الموجودة وحتى لا يتمكن الركاب من استغلال هذه التخفيضات بصور أخرى.

وقد أضاف رئيس شركة مترو الأنفاق في تصريحاته أنه بالنسبة إلى التذكرة العادية والتي يبلغ سعرها حاليا 2 جنيه من المقرر لها أن تكون باللون الأصفر والذي تم الاعتياد عليه دون تغيير أما بالنسبة إلى سعر تذكرة المترو التي تحمل فئة 150 قرشا من المقرر لها أن تكون باللون الأخضر على أن يقوم باستعمالها كل من العسكريين التابعين إلى الجيش والصحفيين والشرطة ويتم تقديمها بموجب كارنيه نقابة الصحفيين والمحاربين القدماء وتقدم لهم بموجب كارنيه جمعية المحاربين القدماء بالإضافة إلى الأطفال من “4 حتى 10” سنوات.

أما عن سعر تذكرة المترو فئة 150 جنيه فتم تخصيصها لكبار السن على أن تكون باللون الوردي بينما وعن سعر تذكرة المترو فئة 50 قرشا فسوف يتم منحها لذوي الاحتياجات الخاصة ويتم صرفها بموجب كارنيه وزارة التضامن الاجتماعي وبالنسبة للونها فهي سوف تكون باللون اللبنى.