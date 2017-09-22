مسلحين مجهولون يطلقون النيران على مواطنين بالعريش

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ورد أن هناك عدد من المسلحين المجهولين قد قاموا بإطلاق الأعيرة النارية اليوم فى مدينة العريش وقد وقع هذا الحادث فى منطقة سوق الخميس التابعة إلى العريش أثناء سيرهم بمحيط المكان وقد نتج عن هذا الحادث أنه قد لقى شاب مصرعه بالإضافة إلى أنه أصيب آخر بأحد الطلقات التي قد أطلقها المسلحين المجهولين أثناء تواجدهم بالمكان.

جاء في أحدث التصريحات الصحفية عن حادث العريش أنه قد قام بعض المسلحين اليوم الجمعة بإطلاق الأعيرة النارية بشكل فوري بعد تواجده بالسوق على شاب يدعى إسلام فوكس ويبلغ من العمر ٢٢ عاما، مما ترتب علي هذا أن لقي مصرعه فى الحال بينما من جهة أخرى ورد أنه أصيب شاب أخر كان برفقة القتيل وقت وقوع الحادث وقد أصيب بإحدى الرصاصات أثناء سيرهم في منطقة سوق الخميس التابعة إلى محيط وسط مدينة العريش.

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وقد أكد بعض الشهود العيان أن المسلحين قد هربوا بعد ارتكاب الحادث على الفرار، وقد تم إبلاغ الجهات المعنية بالواقعة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازم بالإضافة إلى ملاحقة الجناة.

جدير بالذكر أن منطقة العريش وشمال سيناء وجنوب سيناء يعدون من أكثر المناطق التي تعد بؤر للإرهاب والتي تحدث فيها العديد من الأحداث الإرهابية وتضم عدد كبير من المسلحين والخارجين عن القانون والذين تسعى الشرطة والجيش بإقامة العديد من الحملات من أجل القضاء عليها وقد راح ضحية عملياتهم الإرهابية العديد من المواطنين وأفراد الجيش والشرطة سواء فى حملاتهم الدائمة أو فى إطار الهجمات التي يتم الإعلان عنها.

يعد الخارجين عن القانون والعناصر الإرهابية أحد أهم المساوئ الموجودة في هذه المناطق والتي بسببها قد غادر المواطنين تلك المناطق ويسعى الجيش حاليا للقضاء عليهم والقبض على جميع المخالفين من أجل بث الأمن بالمنطقة وجميع البلاد.

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